1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ticaret Bakanı Pekcan 'rekor' uyuşturucu yakalamasını açıkladı

"Gümrük Muhafaza ekiplerimizce Kapıkule'de gerçekleştirilen bir operasyonda 2 ton 70 kilogram esrar ele geçirilerek yeni bir rekora imza atıldı. Şüpheli bir tırda yapılan arama sonucu ele geçirilen söz konusu uyuşturucu, ülkemiz kara kapılarında tek seferde gerçekleştirilen en yüksek miktardaki uyuşturucu yakalaması oldu"
 11 Şubat 2020 10:39
Yazdır
Ticaret Bakanı Pekcan 'rekor' uyuşturucu yakalamasını açıkladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Kapıkule Gümrük Kapısı'nda bir tırda yapılan aramada 2 ton 70 kilogram esrar ele geçirilerek yeni bir rekora imza atıldığını belirterek, "Bu ülkemiz kara kapılarında tek seferde gerçekleştirilen en yüksek miktardaki uyuşturucu yakalaması oldu." ifadesini kullandı.

Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, gümrük kapılarında kaçakçılığa, uyuşturucuya geçit vermediklerini vurguladı.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin daha önce İstanbul Havalimanı'nda ele geçirilen 1,7 ton uyuşturucuyla Türkiye havalimanlarındaki en yüksek miktarlı uyuşturucu yakalamasını gerçekleştirdiğini hatırlatan Pekcan, bu defa yeni ve daha büyük bir yakalamaya imza atıldığını bildirdi.

Pekcan, şunları kaydetti:

"Gümrük Muhafaza ekiplerimizce Kapıkule'de gerçekleştirilen bir operasyonda 2 ton 70 kilogram esrar ele geçirilerek yeni bir rekora imza atıldı. Şüpheli bir tırda yapılan arama sonucu ele geçirilen 2 ton 70 kilogram uyuşturucu, ülkemiz kara kapılarında tek seferde gerçekleştirilen en yüksek miktardaki uyuşturucu yakalaması oldu. Bu önemli yakalamayı gerçekleştiren başta Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü olmak üzere gece gündüz demeden büyük bir özveriyle kaçakçılıkla mücadele eden Gümrük Muhafaza ekibimizi canı gönülden kutluyorum."

- "Gübre" dediler, esrar çıktı

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada da yakalamaya ilişkin detaylara yer verildi.

Buna göre, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında risk analizi yapıldı. İtalya'dan Gürcistan'a gitmek üzere gümrük kapısına gelen yabancı plakalı bir tır riskli bulunarak x-ray taramasına sevk edildi.

Gübre cinsi eşya taşıdığı beyan edilen tırda şüpheli yoğunluk belirlenmesi üzerine araç arama hangarına alındı. Burada yapılan aramada, narkotik dedektör köpeklerin araçta bulunan bazı çuvallara tepki verdiği görüldü. Bu çuvallar araçtan indirilerek açıldı. Yapılan incelemede 213 çuval içinde 2 ton 70 kilogram esrar bulunduğu tespit edildi.

Ele geçirilen rekor miktardaki uyuşturucunun yaklaşık piyasa değerinin 124 milyon 220 bin lira olduğu belirlendi.

Tırın yabancı uyruklu sürücüsü gözaltına alındı.

- 2 ayrı operasyonda da esrar ele geçirildi

Ayrıca, İpsala Gümrük Kapısı'nda riskli görülen bir diğer tırda yapılan aramada, rulo saç yüklü aracın dorsesinin ön duvarında zula tabir edilen gizli bölme tespit edildi. x-ray taraması sonrasında araçta yapılan incelemede gizli bölmeye saklanmış 289 şeffaf poşette 306 kilogram esrar ele geçirildi.

Söz konusu yakalamalardan bir gün önce de yine Kapıkule Gümrük Kapısı'nda yabancı uyruklu bir sürücü idaresindeki otomobilde dedektör köpeklerle arama yapıldı. Şüpheli aracın yedek lastiğine gizlenmiş halde 4,6 kilogram esrar bulundu.

Gümrük Muhafaza ekiplerince Trakya'daki gümrük kapılarında peş peşe gerçekleştirilen 3 farklı operasyonda, biri rekor olmak üzere toplam 142 milyon 702 bin lira değerinde 2 ton 380 kilogram esrar ele geçirilmiş oldu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İnşaat maliyet endeksi Aralık 2019'da aylık bazda yüzde 1,01 arttı
11 Şubat 2020 10:49		 Fatih Portakal İBB zamlarına isyan etti
11 Şubat 2020 09:29
Ege'yi Cannes yapacak proje
11 Şubat 2020 08:15		 Yönetici koltuğundaki kadınların oranı arttı
10 Şubat 2020 21:36
Herkes çikolata sanıyor ama gerçek bambaşka!
10 Şubat 2020 20:13		 Koronavirüs, aktariye sektörünü de etkiledi
10 Şubat 2020 19:31
Hava yoluyla taşınan yolcu sayısı ocakta 14 milyona yaklaştı
10 Şubat 2020 12:29		 Vatandaş, bankalara 65,6 milyar lira 'masraf' ödedi
10 Şubat 2020 11:06
İŞKUR yeni yıla hızlı başladı
10 Şubat 2020 11:05		 İşsizlik rakamları açıklandı
10 Şubat 2020 10:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:55 - 'Odatv davası'na bakan hakim ve savcıların yargılanmasına devam edildi12:50 - Teknik lise öğrencilerinin yaptığı kuş yuvaları ormanlık alana yerleştirildi12:32 - Malatya Valiliği depreme ilişkin son durumu paylaştı12:30 - Soğukta otobüs durağına sığınan köpeğe vatandaşlar sahip çıktı12:21 - Bolu Dağı'na yılkı atları için yem bırakıldı12:20 - FETÖ'nün sözde 'Gülnar ilçe imamı'na 9 yıl 9 ay hapis cezası12:20 - Mikroçip teknolojisiyle baba olma şansı artıyor12:16 - CHP eski vekili Yılmaz Ateş: 'CHP üyeliğinden dün ihraç edildiğimi öğrendim'12:16 - 8 ilde köy köy gezerek 2 milyon lira dolandırmıştı, tutuklandı12:10 - Gün ortasında doların yükselişi devam etti
12:07 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı12:04 - Hiç görmediği iki kadına 40 bin lira kaptırdı12:02 - Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı12:00 - İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı Şişli'nin ifadesi alındı12:00 - Şentop, mektupla akıllı tahta isteyen öğrencinin yüzünü güldürdü11:53 - DPB'nin internet sitesi kapandı!11:51 - Antalya'daki kazada yaralanan milletvekili Yılmaz ile eşinin tedavisi sürüyor11:50 - 'Medyanın, toplumsal gelişmeyi destekleyen yayınlarıyla mükemmelleşeceğine inanıyorum'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Kadir Şeker serbest bırakılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Uçakta telefonu kapatmayanlara verilecek ceza belli oldu
Danıştay, dayanışma aidatını iptal etti
Kadir Şeker'in annesi konuştu: Yaprak gibi titriyordu
İmamoğlu küfür için özür diledi
Rejim kontrol noktasını vurdu, eller tetikte
Renault'tan yeni CEO'ya rekor maaş!
Ameliyatı öne çekmek için pırlanta almışlar
Riyad, Kur'an'ı tahrif etti
İl müdür yardımcıları nasıl atanır?
AK Parti'de eski-yeni yok
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kalp sözü 2
sözlük yazarlarına ziyafet 12
forrest gump 5
doktorun yazdığı ilaçları eczanede öğrenmek 2
yalancı 1
üslup 2
ali koç 2
Ağzını açtığı anda karizması çöken tip 1
waffle 2
bardak 2
SON İLANLAR
Bayırköy Belediyesi İşçi Alım İlanı
Rize İyibelsan 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 184 İşçi Alacak
Kütahya SYDV Geçici 7 İşçi Alacak
İzmir Çeştur 1 İşçi Alacak
İstanbul İston 1 İşçi Alacak
İstanbul Akıllı Kent Teknolojileri 10 İşçi Alacak
Eskişehir Tepebaşı Truzim 1 İşçi Alacak
Çankırı Atkaracalar SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Çanakkale Kentsel Hizmetler 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam