Doğu'daki 4 ilde 645 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
|11 Şubat 2020 10:44
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Kentte aralıklarla devam eden kar ve tipi, hayatı olumsuz etkiliyor, ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle 294 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
Söz konusu yolların açılması için de çalışma yürüten ekipler, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.
- Muş
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Nihat Rençber, kar ve tipi nedeniyle 125 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.
Muş Belediyesi ekipleri de olası kazaları önlemek amacıyla kaldırımlarda ve ana caddelerde biriken karları temizledi.
Öte yandan Muş-Bitlis kara yolunda, sürücüler, kar ve sis nedeniyle ilerlemekte güçlük çekiyor.
- Bitlis
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar ve tipiden dolayı il merkezi ve ilçelerde, 153 yerleşim biriminin yolunun kapandığını söyledi.
Kardan kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiğini belirten Kurtkan, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini aktardı.
Belediye ve kara yolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için kar temizleme çalışması yürütüyor.
- Hakkari
Hakkari kent merkezi ile ilçelerine bağlı 17 köy ve 56 mezra yoluna kar, tipi ve çığ nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışma yürütüyor.
- Meteorolojiden çığ ve buzlanma uyarısı
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.
Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişim beklenmeyen bölgede rüzgar, güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli şeklinde esecek.
İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıklarının ise sıfırın altında olmak üzere Bitlis'te 9, Hakkari'de 8, Muş'ta 6 ve Van'da 5 derece olması öngörülüyor.
Bölge genelinde kuvvetli rüzgar, buzlanma, don ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi beklendiğinden muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.
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