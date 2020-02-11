1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Doğu'daki 4 ilde 645 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 645 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
 11 Şubat 2020 10:44
Yazdır
Doğu'daki 4 ilde 645 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Kentte aralıklarla devam eden kar ve tipi, hayatı olumsuz etkiliyor, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle 294 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Söz konusu yolların açılması için de çalışma yürüten ekipler, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

- Muş

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Nihat Rençber, kar ve tipi nedeniyle 125 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

Muş Belediyesi ekipleri de olası kazaları önlemek amacıyla kaldırımlarda ve ana caddelerde biriken karları temizledi.

Öte yandan Muş-Bitlis kara yolunda, sürücüler, kar ve sis nedeniyle ilerlemekte güçlük çekiyor.

- Bitlis

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar ve tipiden dolayı il merkezi ve ilçelerde, 153 yerleşim biriminin yolunun kapandığını söyledi.

Kardan kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiğini belirten Kurtkan, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini aktardı.

Belediye ve kara yolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için kar temizleme çalışması yürütüyor.

- Hakkari

Hakkari kent merkezi ile ilçelerine bağlı 17 köy ve 56 mezra yoluna kar, tipi ve çığ nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışma yürütüyor.

- Meteorolojiden çığ ve buzlanma uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişim beklenmeyen bölgede rüzgar, güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli şeklinde esecek.

İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıklarının ise sıfırın altında olmak üzere Bitlis'te 9, Hakkari'de 8, Muş'ta 6 ve Van'da 5 derece olması öngörülüyor.

Bölge genelinde kuvvetli rüzgar, buzlanma, don ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi beklendiğinden muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Malatya Valiliği depreme ilişkin son durumu paylaştı
11 Şubat 2020 12:32		 Bolu Dağı'na yılkı atları için yem bırakıldı
11 Şubat 2020 12:21
Sultan 2. Abdülhamid vefatının 102. yılında anıldı
11 Şubat 2020 11:30		 Depremi bilen Prof. Görür'den İstanbul için 'zaman kalmadı' uyarısı!
11 Şubat 2020 10:35
Sivas eksi 21 dereceyi gördü: Sıcak su yere buz taneciği olarak düştü
11 Şubat 2020 08:48		 İşçi kıyımının altından dram çıktı
11 Şubat 2020 08:05
HDP önünde eylem yapan bir aile daha evladına kavuştu
11 Şubat 2020 00:02		 Arnavutköy'deki simitçi o anları anlattı
10 Şubat 2020 23:18
Çin'den gelen öğrencinin sonuçları negatif çıktı
10 Şubat 2020 23:13		 '280 bin lira ver tümörünü çıkarayım'
10 Şubat 2020 22:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:55 - 'Odatv davası'na bakan hakim ve savcıların yargılanmasına devam edildi12:50 - Teknik lise öğrencilerinin yaptığı kuş yuvaları ormanlık alana yerleştirildi12:32 - Malatya Valiliği depreme ilişkin son durumu paylaştı12:30 - Soğukta otobüs durağına sığınan köpeğe vatandaşlar sahip çıktı12:21 - Bolu Dağı'na yılkı atları için yem bırakıldı12:20 - FETÖ'nün sözde 'Gülnar ilçe imamı'na 9 yıl 9 ay hapis cezası12:20 - Mikroçip teknolojisiyle baba olma şansı artıyor12:16 - CHP eski vekili Yılmaz Ateş: 'CHP üyeliğinden dün ihraç edildiğimi öğrendim'12:16 - 8 ilde köy köy gezerek 2 milyon lira dolandırmıştı, tutuklandı12:10 - Gün ortasında doların yükselişi devam etti
12:07 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı12:04 - Hiç görmediği iki kadına 40 bin lira kaptırdı12:02 - Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı12:00 - İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı Şişli'nin ifadesi alındı12:00 - Şentop, mektupla akıllı tahta isteyen öğrencinin yüzünü güldürdü11:53 - DPB'nin internet sitesi kapandı!11:51 - Antalya'daki kazada yaralanan milletvekili Yılmaz ile eşinin tedavisi sürüyor11:50 - 'Medyanın, toplumsal gelişmeyi destekleyen yayınlarıyla mükemmelleşeceğine inanıyorum'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Kadir Şeker serbest bırakılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Uçakta telefonu kapatmayanlara verilecek ceza belli oldu
Danıştay, dayanışma aidatını iptal etti
Kadir Şeker'in annesi konuştu: Yaprak gibi titriyordu
İmamoğlu küfür için özür diledi
Rejim kontrol noktasını vurdu, eller tetikte
Renault'tan yeni CEO'ya rekor maaş!
Ameliyatı öne çekmek için pırlanta almışlar
Riyad, Kur'an'ı tahrif etti
İl müdür yardımcıları nasıl atanır?
AK Parti'de eski-yeni yok
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şu an çalan şarkı 3
aşk acısını dindirmenin yolları 1
Okumadığı kitabı okumuş gibi yapmak 4
fener ağlama 1
Amerikan History x 3
bardak 2
ekrem imamoğlu'nun akp meclis üyesine küfretmesi 3
waffle 2
Huzur veren şeyler 8
When they see us 5
SON İLANLAR
Bayırköy Belediyesi İşçi Alım İlanı
Rize İyibelsan 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 184 İşçi Alacak
Kütahya SYDV Geçici 7 İşçi Alacak
İzmir Çeştur 1 İşçi Alacak
İstanbul İston 1 İşçi Alacak
İstanbul Akıllı Kent Teknolojileri 10 İşçi Alacak
Eskişehir Tepebaşı Truzim 1 İşçi Alacak
Çankırı Atkaracalar SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Çanakkale Kentsel Hizmetler 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam