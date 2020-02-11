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ÖSYM'de mobil başvuru dönemi başladı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) adayların başvuru ve tercihlerini cep telefonları üzerinden yapabilecekleri Mobil Aday İşlemleri Sistemi'ni (AİS) devreye alındı.
 11 Şubat 2020 10:59
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ÖSYM'de mobil başvuru dönemi başladı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) adayların başvuru ve tercihlerini cep telefonları üzerinden yapabilecekleri Mobil Aday İşlemleri Sistemi'ni (AİS) devreye alındı.

ÖSYM'den yapılan duyuruda, başkanlığın, dijital dönüşüme uyum sağlayarak, iki mobil uygulamayı hayata geçirdiği belirtildi. Bu kapsamda Mobil Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ve Mobil Görevli İşlemleri Sistemi'nin (GİS) hizmete açıldığı kaydedildi. Açıklamada, adayların artık akıllı cihazlarına yükleyecekleri 'ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması' ile 'ais.osym.gov.tr' web adresinden yapabildikleri tüm işlemleri uygulayabilecekleri belirtilerek, "Sınav görevlilerimiz de akıllı cihazlarına yükleyecekleri 'ÖSYM Görevli İşlemleri Mobil Uygulaması' ile 'gis.osym.gov.tr' web adresinden yapabildikleri tüm işlemleri yapabileceklerdir" denildi.

Adayların, AİS mobil uygulaması ile yapabilecekleri işlemler ise şöyle sıralandı:

"AİS mobil uygulaması üzerinden başvuru ve tercihlerini yapabilecek olan adaylar, bunlara ilişkin güncelleme ve görüntüleme işlemlerini kolayca gerçekleştirebilecekleri gibi sınav sonuçlarını ve yerleştirme sonuçlarını da uygulamadan görüntüleyebileceklerdir. Ayrıca adaylar, ÖSYM'ye gönderecekleri dilekçelerde kullanılan evrak referans numarasını da mobil uygulama üzerinden alabileceklerdir. Aynı zamanda şehit veya gazi yakınlık bilgileri SGK üzerinden sorgulanabilecek ve muafiyet hakları olan adaylar sınavlara ücret ödemeden başvuru yapabileceklerdir. AİS mobil uygulamasıyla adaylar, takip ettikleri sınavlara ilişkin bilgilere daha kolay ulaşabileceklerdir."

SINAV SONUÇLARI ANINDA BİLDİRİLECEK

ÖSYM mobil uygulamasının adaylara sunduğu yeniliklerden birinin de bildirim gönderme özelliği olduğu kaydedilen açıklama, şöyle sürdürüldü:

"Bu özellik sayesinde adaylar telefonlarına gelecek bildirimle açıklanan sınav sonuçlarından anında haberdar olacak ve başvuru tarihlerini kaçırmadan işlem yapabileceklerdir. Adaylar, 2020-YKS dahil, başvuru süreci devam eden sınavlara başvuruları mobil uygulama üzerinden yapabilirler. Uygulama aracılığıyla adaylar şifre değişikliği, adres ve iletişim, eğitim ve sağlık bilgilerini güncelleme işlemlerini yapabilecekleri gibi, sınav ve yerleştirme takvimi sayesinde takip ettikleri sınavlara ilişkin bilgilere daha kolay ulaşabileceklerdir."
Anadolu Ajansı
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