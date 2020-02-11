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Galatasaray'da kayyum için karar verildi!.

7. Sulh Mahkemesi'nden Galatasaray için karar çıktı.
 11 Şubat 2020 11:25
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Galatasaray'da kayyum için karar verildi!.

Galatasaray'a kayyum atanmasına ilişkin dava 7. Sulh Hukuk Mahkemesi'si tarafından reddedildi.

23 Mart 2019'da yapılan ve idari ibrasızlığın ardından başlayan yargı süreçlerinin en önemli duruşması, bugün saat 10.35'te 7. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Mustafa Cengiz yönetiminin idari olarak ibra edilmemesinin ardından tüzük gereği seçim kararı alınması gerektiğini savunan üyelerin yaptığı 'hakim müdahalesi' talebi hakkında ret kararı verildi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada, kulüp yönetiminin kayyuma devredilmesini gerektirecek hiçbir şey olmadığını ve endişelenmediğini, buna rağmen başvurudan utandığını dile getirmişti.
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