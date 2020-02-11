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Van'da çığın düştüğü bölgeye 32 kişilik ekip gönderildi

"Çaldıran ilçesinde 13 düzensiz göçmenin yasa dışı yollarla yurda girerken donarak öldüğü yönündeki ihbar üzerine başlatılan çalışmalar devam ediyor. AFAD, jandarma, UMKE ve Karayolları görevlilerinden oluşan 32 kişilik ekip, çığın düştüğü bölgeye gönderildi"
 11 Şubat 2020 11:27
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Van'da çığın düştüğü bölgeye 32 kişilik ekip gönderildi

Van Valiliğince, Çaldıran ilçesinde "Düzensiz göçmenlerin donarak yaşamını yitirdiği" ihbarı ile Van'ın Bahçesaray ve Çatak ilçelerinde çığ düşen bölgelerdeki çalışmalarla ilgili açıklama yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, 9 Şubat'ta Çaldıran ilçesinde 13 düzensiz göçmenin yasa dışı yollarla yurda girerken donarak öldüğü yönündeki ihbar üzerine başlatılan çalışmaların devam ettiği belirtildi.

İhbarla ilgili Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ve bölgedeki karakolun değerlendirme yapacağı bildirilen açıklamada, çalışma şartlarının uygun olması halinde Van'dan bölgeye ekiplerin sevk edileceği aktarıldı.

- Bahçesaray'daki çığ düşmesi

Açıklamada ayrıca, Van-Bahçesaray kara yoluna 4-5 Şubat'ta düşen 2 çığla ilgili çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Sabah saatlerinde AFAD, jandarma, UMKE ve Karayolları görevlilerinden oluşan 32 kişilik ekibin bölgeye gönderildiği ifade edilirken, yol açma çalışmalarına devam edildiği, ulaşımın sağlanması durumunda yapılacak değerlendirme sonrası çığ altındaki itfaiye erini arama çalışmalarına başlanacağı belirtildi.

- Van-Çatak kara yoluna düşen çığ

Açıklamaya göre bölgede etkili olan kar nedeniyle 9 Şubat'ta Van-Çatak kara yolunun Elmacı Mahallesi bölgesine düşen çığın temizlenmesi çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dün gece çığ temizleme çalışması yapan ekipler, hava sıcaklığının zaman zaman eksi 35 dereceye kadar düştüğü bölgeden geri çekildi. Sabah birçok araç aşırı soğuk yüzünden çalışmayınca Van'dan yeni araçlar bölgeye sevk edildi. Yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin yaklaşık 2 saat içerisinde yolu ulaşıma açması bekleniyor."

Anadolu Ajansı
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