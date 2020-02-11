Teknik lise öğrencilerinin yaptığı kuş yuvaları ormanlık alana yerleştirildi

Sakarya'da, öğrencilerin yaptığı 100 kuş yuvası ormanlık alanda farklı noktalarda ağaçlara yerleştirildi.

Sakarya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarım Alanı Bölümü öğrencileri "Kuşlar Üşümesin" projesi kapsamında okuldaki atölyede 100 kuş yuvası yaptı.

Öğrenciler, Sakarya Orman Bölge Müdürlüğünün katkılarıyla Arifiye il ormanındaki farklı noktalarda ağaçlara kuş yuvalarını yerleştirdi.

Yine öğrencilerin yaptığı köpek kulübeleri de ormana bırakıldı.

Lisenin bölüm şefi Tayfun Serbes, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 11. sınıf öğrencilerinin atölye uygulamaları kapsamında böyle bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ormanlık alanlarda kuşların barınabilecekleri bir kuş yuvası yapmak istediklerini belirten Serbes, "Onu da öğrencilerimizle beraber gidip asalım diye düşündük. Aynı zamanda evcil hayvanlar için köpek kulübeleri yapıyorduk zaten. Aslında yapılan temrinlerin değerlendirilmesi amacıyla düşündük, böyle bir proje geldi aklımıza ve yaptık." diye konuştu.

Öğrencilerden Ahmet Burak Çalışır, öğretmen ve öğrenci arkadaşlarıyla birlikte güzel bir proje başlattıklarını ve kuş yuvalarını bu çerçevede oluşturduklarını ifade etti.

Emre Arabacı da kuş yuvalarından 100 tane yaptıklarını ve bu projeyi sürdüreceklerini dile getirdi.