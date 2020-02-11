Meclis'te 'Dilekçe Hakkı Çalıştayı' düzenlenecek
TBMM'nin açılışının 100. yılı etkinlikleri kapsamında yasa ve denetim kalitesinin artırılmasında dilekçe hakkının kullanımı ve yeni gelişmeler konusunda "Dilekçe Hakkı Çalıştayı" düzenlenecek.
|11 Şubat 2020 11:33
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TBMM'nin açılışının 100. yılı etkinlikleri kapsamında yasa ve denetim kalitesinin artırılmasında dilekçe hakkının kullanımı ve yeni gelişmeler konusunda "Dilekçe Hakkı Çalıştayı" düzenlenecek.
TBMM Tören Salonunda yarın saat 11.00'de gerçekleştirilecek çalıştayın açılış konuşmasını TBMM Başkanı Mustafa Şentop yapacak. Açılış programında ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletekili Mihrimah Belma Satır da söz alacak.
Söz konusu çalıştay kapsamında "Bilgi, Belge ve İşlem Talepleri", "İhbar ve Şikayetler Üzerine Denetim Talepleri", "Dilekçe Hakkında Dijital Dönüşüm" konulu oturumlar gerçekleştirilecek.
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