1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Antalya'daki kazada yaralanan milletvekili Yılmaz ile eşinin tedavisi sürüyor

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı:- "Milletvekilimizde birkaç küçük sıyrık var, ciddi bir problem yok. Eşinin iki kaburgasında çatlak var. O çatlaklar da ameliyatlık değil"
 11 Şubat 2020 11:51
Yazdır
Antalya'daki kazada yaralanan milletvekili Yılmaz ile eşinin tedavisi sürüyor

Antalya'da geçirdiği trafik kazasında yaralanan AK Parti Samsun Milletvekili ve eski Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ile eşi Semiha Yılmaz'ın Akdeniz Üniversitesi Hastanesindeki tedavisi devam ediyor.

Hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı, AA muhabirine, aynı kazada yaralanan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile eşi Neşe Özhaseki'yi tedavilerinin ardından dün taburcu ettiklerini hatırlattı.

Parmağında ve dizince incinme olan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in de ilk gün taburcu edildiğini anımsatan Aydınlı, "Milletvekilimizde birkaç küçük sıyrık var, ciddi bir problem yok. Eşinin iki kaburgasında çatlak var. O çatlaklar da ameliyatlık değil. Bu tip durumlarda genellikle hastalar beş gün boyunca izlenir, biz de bu prosedürü izliyoruz. Hastalarımız gayet iyi, sıkıntısız. Sadece bir miktar ağrıları var. Yürüyebiliyorlar, istediklerini yiyip, içebiliyorlar." diye konuştu.

Aydınlı, beş gün boyunca gözlem altında tutmayı planladıkları milletvekili Yılmaz ile eşinin istedikleri zaman taburcu edilebileceğini bildirdi.

Serik ilçesinde, 9 Şubat'ta Devlet Su İşleri mevkisinde Özhaseki ve beraberindekilerin bulunduğu minibüs, aynı yönde seyreden otomobille çarpışmış, kazada Özhaseki, eşi Neşe Özhaseki, AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, eşi Semiha Yılmaz ile eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel yaralanmıştı.

Serik Devlet Hastanesinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti. Özhaseki'nin burnunda kırıklar oluştuğu belirlenmişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Soğukta otobüs durağına sığınan köpeğe vatandaşlar sahip çıktı
11 Şubat 2020 12:30		 8 ilde köy köy gezerek 2 milyon lira dolandırmıştı, tutuklandı
11 Şubat 2020 12:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
11 Şubat 2020 12:07		 Hiç görmediği iki kadına 40 bin lira kaptırdı
11 Şubat 2020 12:04
İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı Şişli'nin ifadesi alındı
11 Şubat 2020 12:00		 Adıyaman'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 3 ölü
11 Şubat 2020 11:31
Trafikte terör estiren motosikletli polisin üzerine sürdü
11 Şubat 2020 10:50		 Evlilik vaadiyle 27 bin TL dolandırıldı
11 Şubat 2020 10:24
Hastanede cinayet: Annesini kaçıran amcasını öldürdü
11 Şubat 2020 09:58		 Yalova Belediyesinde yolsuzluk yapan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
11 Şubat 2020 09:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:55 - 'Odatv davası'na bakan hakim ve savcıların yargılanmasına devam edildi12:50 - Teknik lise öğrencilerinin yaptığı kuş yuvaları ormanlık alana yerleştirildi12:32 - Malatya Valiliği depreme ilişkin son durumu paylaştı12:30 - Soğukta otobüs durağına sığınan köpeğe vatandaşlar sahip çıktı12:21 - Bolu Dağı'na yılkı atları için yem bırakıldı12:20 - FETÖ'nün sözde 'Gülnar ilçe imamı'na 9 yıl 9 ay hapis cezası12:20 - Mikroçip teknolojisiyle baba olma şansı artıyor12:16 - CHP eski vekili Yılmaz Ateş: 'CHP üyeliğinden dün ihraç edildiğimi öğrendim'12:16 - 8 ilde köy köy gezerek 2 milyon lira dolandırmıştı, tutuklandı12:10 - Gün ortasında doların yükselişi devam etti
12:07 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı12:04 - Hiç görmediği iki kadına 40 bin lira kaptırdı12:02 - Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı12:00 - İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı Şişli'nin ifadesi alındı12:00 - Şentop, mektupla akıllı tahta isteyen öğrencinin yüzünü güldürdü11:53 - DPB'nin internet sitesi kapandı!11:51 - Antalya'daki kazada yaralanan milletvekili Yılmaz ile eşinin tedavisi sürüyor11:50 - 'Medyanın, toplumsal gelişmeyi destekleyen yayınlarıyla mükemmelleşeceğine inanıyorum'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Kadir Şeker serbest bırakılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Uçakta telefonu kapatmayanlara verilecek ceza belli oldu
Danıştay, dayanışma aidatını iptal etti
Kadir Şeker'in annesi konuştu: Yaprak gibi titriyordu
İmamoğlu küfür için özür diledi
Rejim kontrol noktasını vurdu, eller tetikte
Renault'tan yeni CEO'ya rekor maaş!
Ameliyatı öne çekmek için pırlanta almışlar
Riyad, Kur'an'ı tahrif etti
İl müdür yardımcıları nasıl atanır?
Hastalıkta refakat sorununu kim çözecek?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
galatasaray'ın uefa kupası resmini paylaşamaması 2
yarım 1
ali koç 2
Franz Kafka 1
sosyal medya tam bir çöplüktür 4
bardak 2
med cezir 1
bein sports'un ozan tufan'ın röportajını yarıda kesmesi 1
arsız güçlü olunca haklı suçlu olurmuş 1
fatih terim'in akhisarlı taraftara küfretmesi 1
SON İLANLAR
Bayırköy Belediyesi İşçi Alım İlanı
Rize İyibelsan 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 184 İşçi Alacak
Kütahya SYDV Geçici 7 İşçi Alacak
İzmir Çeştur 1 İşçi Alacak
İstanbul İston 1 İşçi Alacak
İstanbul Akıllı Kent Teknolojileri 10 İşçi Alacak
Eskişehir Tepebaşı Truzim 1 İşçi Alacak
Çankırı Atkaracalar SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Çanakkale Kentsel Hizmetler 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam