1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

DPB'nin internet sitesi kapandı!

Yeni Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile birlikte kapatılan Devlet Personel Başkanlığının web sayfası kapatılarak kamu personel sistemine yön veren görüşler Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına aktarılıyor!
 11 Şubat 2020 11:53
Yazdır
DPB'nin internet sitesi kapandı!

Bilindiği üzere, 1960 yılından bu yana ülkemizin kamu personel politikasına yön veren Devlet Personel Başkanlığı 7 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla resmen kapandı!

Kapatılmasına rağmen yeni hükümet sistemi ile birlikte üzerine birçok yeni görev yüklenen Devlet Personel Başkanlığına dair iş ve işlemler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek.
Bu kapsamda, mülga Devlet Personel Başkanlığı internet sitesi de erişime kapatılarak, kamu personel sistemine yön veren binlerce önemli görüş ve içerik zamanla ilgili Bakanlığın web sayfasına aktarılacak.

Ayrıca, 2014/4 sayılı Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde kapatılan DPB sitesinde yayımlanması gereken tüm kamu personel alım ilanları da, Bakanlığın ana sayfası üzerinden vatandaşların hizmetine sunulmaya başlandı.


Konuya ilişkin yayınlanan duyuru:

İlan Ekranı:

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Medyanın, toplumsal gelişmeyi destekleyen yayınlarıyla mükemmelleşeceğine inanıyorum'
11 Şubat 2020 11:50		 Van'da çığın düştüğü bölgeye 32 kişilik ekip gönderildi
11 Şubat 2020 11:27
Uçakta telefonu kapatmayanlara verilecek ceza belli oldu
11 Şubat 2020 10:00		 1440 güvenlik güçlerinin katılımıyla Kapan 6 Zori operasyonu gerçekleştiriliyor
11 Şubat 2020 09:46
Müze kartın fiyatı değişmeyecek
11 Şubat 2020 07:51		 İBB zam yaptı suçu bakanlığa attı
11 Şubat 2020 07:30
İyi Partili üyenin kaçak büfesi kaldırıldı
11 Şubat 2020 06:41		 Koronavirüste şüpheli vakalara anlık takip
10 Şubat 2020 21:56
Yarın 16 ilimizde kar nedeniyle okullar tatil edildi
10 Şubat 2020 21:01		 Belediye Başkanı bu kez kendi kızının nikahını kıydı
10 Şubat 2020 20:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:55 - 'Odatv davası'na bakan hakim ve savcıların yargılanmasına devam edildi12:50 - Teknik lise öğrencilerinin yaptığı kuş yuvaları ormanlık alana yerleştirildi12:32 - Malatya Valiliği depreme ilişkin son durumu paylaştı12:30 - Soğukta otobüs durağına sığınan köpeğe vatandaşlar sahip çıktı12:21 - Bolu Dağı'na yılkı atları için yem bırakıldı12:20 - FETÖ'nün sözde 'Gülnar ilçe imamı'na 9 yıl 9 ay hapis cezası12:20 - Mikroçip teknolojisiyle baba olma şansı artıyor12:16 - CHP eski vekili Yılmaz Ateş: 'CHP üyeliğinden dün ihraç edildiğimi öğrendim'12:16 - 8 ilde köy köy gezerek 2 milyon lira dolandırmıştı, tutuklandı12:10 - Gün ortasında doların yükselişi devam etti
12:07 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı12:04 - Hiç görmediği iki kadına 40 bin lira kaptırdı12:02 - Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı12:00 - İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı Şişli'nin ifadesi alındı12:00 - Şentop, mektupla akıllı tahta isteyen öğrencinin yüzünü güldürdü11:53 - DPB'nin internet sitesi kapandı!11:51 - Antalya'daki kazada yaralanan milletvekili Yılmaz ile eşinin tedavisi sürüyor11:50 - 'Medyanın, toplumsal gelişmeyi destekleyen yayınlarıyla mükemmelleşeceğine inanıyorum'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Kadir Şeker serbest bırakılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Uçakta telefonu kapatmayanlara verilecek ceza belli oldu
Danıştay, dayanışma aidatını iptal etti
Kadir Şeker'in annesi konuştu: Yaprak gibi titriyordu
İmamoğlu küfür için özür diledi
Rejim kontrol noktasını vurdu, eller tetikte
Renault'tan yeni CEO'ya rekor maaş!
Ameliyatı öne çekmek için pırlanta almışlar
Riyad, Kur'an'ı tahrif etti
İl müdür yardımcıları nasıl atanır?
Hastalıkta refakat sorununu kim çözecek?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bein sports'un ozan tufan'ın röportajını yarıda kesmesi 1
depremde en korunaklı ülke 2
Amores Perros 1
the invention of lying 2
sözlük yazarlarına ziyafet 12
asansörde oluşan ciddiyet 3
Engellilere Ayrılan Otoparka Park Etmek 3
çocuklarım aç diyerek kendini yakan baba 4
gönül koymak 3
Okumadığı kitabı okumuş gibi yapmak 4
SON İLANLAR
Bayırköy Belediyesi İşçi Alım İlanı
Rize İyibelsan 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 184 İşçi Alacak
Kütahya SYDV Geçici 7 İşçi Alacak
İzmir Çeştur 1 İşçi Alacak
İstanbul İston 1 İşçi Alacak
İstanbul Akıllı Kent Teknolojileri 10 İşçi Alacak
Eskişehir Tepebaşı Truzim 1 İşçi Alacak
Çankırı Atkaracalar SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Çanakkale Kentsel Hizmetler 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam