DPB'nin internet sitesi kapandı!
|11 Şubat 2020 11:53
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Bilindiği üzere, 1960 yılından bu yana ülkemizin kamu personel politikasına yön veren Devlet Personel Başkanlığı 7 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla resmen kapandı!
Kapatılmasına rağmen yeni hükümet sistemi ile birlikte üzerine birçok yeni
görev yüklenen Devlet Personel Başkanlığına dair iş ve işlemler Aile, Çalışma
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek.
Bu kapsamda, mülga Devlet Personel Başkanlığı internet sitesi de erişime kapatılarak, kamu personel sistemine yön veren binlerce önemli görüş ve içerik zamanla ilgili Bakanlığın web sayfasına aktarılacak.
Ayrıca, 2014/4 sayılı Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde kapatılan DPB sitesinde yayımlanması gereken tüm kamu personel alım ilanları da, Bakanlığın ana sayfası üzerinden vatandaşların hizmetine sunulmaya başlandı.
Konuya ilişkin yayınlanan duyuru:
İlan Ekranı:
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