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Gün ortasında doların yükselişi devam etti

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 11 Şubat 2020 12:10
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Gün ortasında doların yükselişi devam etti

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları6,03406,0350
Avro6,58706,5880
Sterlin7,76607,8050
ANKARA
ABD Doları6,00006,0600
Avro6,54006,6100
Sterlin7,70507,8490
Anadolu Ajansı
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