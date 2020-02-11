CHP eski vekili Yılmaz Ateş: 'CHP üyeliğinden dün ihraç edildiğimi öğrendim'

Eski CHP Milletvekili Yılmaz Ateş, dün CHP üyeliğinden ihraç edildiğini öğrendiğini belirterek, "İlçe, il kongrelerini dahi baskı altına alan, delegeleri özgürce seçme ve seçilme hakkından mahrum bırakan bir anlayıştan düşünce özgürlüğüne saygı beklenemez." ifadesini kullandı.

Ateş, yazılı açıklamasında, dün bir internet sitesi üzerinden CHP üyeliğinden ihraç edildiğini öğrendiğini, karar kendisine tebliğ edildiğinde gerekli açıklamayı yapacağını bildirdi.

Yılmaz Ateş, şunları kaydetti:

"İlçe, il kongrelerini dahi baskı altına alan, delegeleri özgürce seçme ve seçilme hakkından mahrum bırakan bir anlayıştan düşünce özgürlüğüne saygı beklenemez. Ancak benim için şaşırtıcı olan 15 Temmuz'dan önce FETÖ'yü eleştirenleri yakan emniyet ve yargı anlayışının, bugün kendisini başka ortamlarda göstermesidir. Bu karar, beni ve CHP tabanını bugüne kadar olduğu gibi demokratik CHP, demokratik Türkiye mücadelesinden alı koyamayacaktır."