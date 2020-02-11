Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı
|11 Şubat 2020 12:02
|Yazdır
Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı.
Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 162. gününe girdi.
Şırnak'ın Uludere ilçesinden gelen baba Emin Yıldız da (58) 6 yıl önce 13 yaşında dağa kaçırılan oğlu Ercan Yıldız için oturma eylemine dahil oldu.
Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlu Ercan'ın ortaokul öğrencisiyken dağa götürüldüğünü belirtti.
"Yaptığım araştırma sonucu oğlum Ercan'a 20 lira verip, dağa götürdüklerini tespit ettim. Çocuğumu HDP'den istiyorum. Çünkü oğlumu onlar götürdü." diyen Yıldız, evladına kavuşmak istediğini vurguladı.
Yıldız, "Çocuklarımızı kandırıp, dağa götürdüler. Oğlumu çok özledim, her akşam rüyamda görüyor ve ağlıyorum. Annesi üzüntüsünden hastalandı, yürüyemiyor. Bu nedenle oturma eylemine gelemedi. Çocuğum gelmeden buradan gitmeyeceğim. HDP çocuklarımızı getirsin. İnşallah gelip, teslim olacak, kavuşacağız." diye konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'Odatv davası'na bakan hakim ve savcıların yargılanmasına devam edildi
11 Şubat 2020 12:55
|FETÖ'nün sözde 'Gülnar ilçe imamı'na 9 yıl 9 ay hapis cezası
11 Şubat 2020 12:20
|İstanbul'da FETÖ'nün birim sorumlularına operasyonda 28 gözaltı
11 Şubat 2020 10:22
|Emir astsubayları fişlemenin kaynağı
11 Şubat 2020 08:33
|56 günde 133 FETÖ şüphelisi itirafçı oldu
10 Şubat 2020 22:53
|475 sanıklı Akıncı Üssü davasına devam edildi
10 Şubat 2020 20:37
|Antalya'da FETÖ şüphelisi iki kişi tutuklandı
10 Şubat 2020 20:01
|İdlib'de yaralanan askerler, Hatay'a getirildi
10 Şubat 2020 18:29
|Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan İdlib'deki saldırıya tepki
10 Şubat 2020 17:44
|Fuat Oktay'dan İdlib'deki saldırıya ilişkin açıklama
10 Şubat 2020 16:36