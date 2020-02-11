Bolu Dağı'na yılkı atları için yem bırakıldı
|11 Şubat 2020 12:21
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Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği Bolu Dağı'ndaki yılkı atlarına, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince yem bırakıldı.
Bolu'da aralıklarla devam eden kar yağışı, yaban hayvanlarını da olumsuz etkiledi.
Bolu Dağı yaylalarında yaşayan yabani hayvanların açlıktan telef olmaması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Ekipler, Yedigöller, Abant ve Göynük Kapıormanı Yaban Hayatı Geliştirme sahalarında kızıl geyik ile karacalar, At Yaylası mevkisinde de yılkı atları için saman ve yemleme çalışması yaptı.
Ekipler tarafından bugüne kadar 2 ton saman, 450 kilogram ot-yonca, 3 ton besi yemi doğaya bırakıldı.
Orman mühendisi Samet Yılmaz, AA muhabirine, ağır geçen kış şartları nedeniyle yaban hayvanları için yaptıkları yemleme çalışmasının nisana kadar devam edeceğini söyledi.
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