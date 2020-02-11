1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bolu Dağı'na yılkı atları için yem bırakıldı

Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği Bolu Dağı'ndaki yılkı atlarına, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince yem bırakıldı
 11 Şubat 2020 12:21
Yazdır
Bolu Dağı'na yılkı atları için yem bırakıldı

Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği Bolu Dağı'ndaki yılkı atlarına, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince yem bırakıldı.

Bolu'da aralıklarla devam eden kar yağışı, yaban hayvanlarını da olumsuz etkiledi.

Bolu Dağı yaylalarında yaşayan yabani hayvanların açlıktan telef olmaması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, Yedigöller, Abant ve Göynük Kapıormanı Yaban Hayatı Geliştirme sahalarında kızıl geyik ile karacalar, At Yaylası mevkisinde de yılkı atları için saman ve yemleme çalışması yaptı.

Ekipler tarafından bugüne kadar 2 ton saman, 450 kilogram ot-yonca, 3 ton besi yemi doğaya bırakıldı.

Orman mühendisi Samet Yılmaz, AA muhabirine, ağır geçen kış şartları nedeniyle yaban hayvanları için yaptıkları yemleme çalışmasının nisana kadar devam edeceğini söyledi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Malatya Valiliği depreme ilişkin son durumu paylaştı
11 Şubat 2020 12:32		 Sultan 2. Abdülhamid vefatının 102. yılında anıldı
11 Şubat 2020 11:30
Doğu'daki 4 ilde 645 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
11 Şubat 2020 10:44		 Depremi bilen Prof. Görür'den İstanbul için 'zaman kalmadı' uyarısı!
11 Şubat 2020 10:35
Sivas eksi 21 dereceyi gördü: Sıcak su yere buz taneciği olarak düştü
11 Şubat 2020 08:48		 İşçi kıyımının altından dram çıktı
11 Şubat 2020 08:05
HDP önünde eylem yapan bir aile daha evladına kavuştu
11 Şubat 2020 00:02		 Arnavutköy'deki simitçi o anları anlattı
10 Şubat 2020 23:18
Çin'den gelen öğrencinin sonuçları negatif çıktı
10 Şubat 2020 23:13		 '280 bin lira ver tümörünü çıkarayım'
10 Şubat 2020 22:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:55 - 'Odatv davası'na bakan hakim ve savcıların yargılanmasına devam edildi12:50 - Teknik lise öğrencilerinin yaptığı kuş yuvaları ormanlık alana yerleştirildi12:32 - Malatya Valiliği depreme ilişkin son durumu paylaştı12:30 - Soğukta otobüs durağına sığınan köpeğe vatandaşlar sahip çıktı12:21 - Bolu Dağı'na yılkı atları için yem bırakıldı12:20 - FETÖ'nün sözde 'Gülnar ilçe imamı'na 9 yıl 9 ay hapis cezası12:20 - Mikroçip teknolojisiyle baba olma şansı artıyor12:16 - CHP eski vekili Yılmaz Ateş: 'CHP üyeliğinden dün ihraç edildiğimi öğrendim'12:16 - 8 ilde köy köy gezerek 2 milyon lira dolandırmıştı, tutuklandı12:10 - Gün ortasında doların yükselişi devam etti
12:07 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı12:04 - Hiç görmediği iki kadına 40 bin lira kaptırdı12:02 - Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı12:00 - İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı Şişli'nin ifadesi alındı12:00 - Şentop, mektupla akıllı tahta isteyen öğrencinin yüzünü güldürdü11:53 - DPB'nin internet sitesi kapandı!11:51 - Antalya'daki kazada yaralanan milletvekili Yılmaz ile eşinin tedavisi sürüyor11:50 - 'Medyanın, toplumsal gelişmeyi destekleyen yayınlarıyla mükemmelleşeceğine inanıyorum'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Kadir Şeker serbest bırakılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Uçakta telefonu kapatmayanlara verilecek ceza belli oldu
Danıştay, dayanışma aidatını iptal etti
Kadir Şeker'in annesi konuştu: Yaprak gibi titriyordu
İmamoğlu küfür için özür diledi
Rejim kontrol noktasını vurdu, eller tetikte
Renault'tan yeni CEO'ya rekor maaş!
Ameliyatı öne çekmek için pırlanta almışlar
Riyad, Kur'an'ı tahrif etti
İl müdür yardımcıları nasıl atanır?
Hastalıkta refakat sorununu kim çözecek?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
öylece bakakalmak 2
Okumadığı kitabı okumuş gibi yapmak 4
tartışmaya girmeyeceğimiz insanlar 6
yalancı 1
gönül koymak 3
Herkes üniversiteli olmak zorunda degil 5
syrena 12
med cezir 1
kilo verme yöntemleri 7
fener ağlama 1
SON İLANLAR
Bayırköy Belediyesi İşçi Alım İlanı
Rize İyibelsan 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 184 İşçi Alacak
Kütahya SYDV Geçici 7 İşçi Alacak
İzmir Çeştur 1 İşçi Alacak
İstanbul İston 1 İşçi Alacak
İstanbul Akıllı Kent Teknolojileri 10 İşçi Alacak
Eskişehir Tepebaşı Truzim 1 İşçi Alacak
Çankırı Atkaracalar SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Çanakkale Kentsel Hizmetler 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam