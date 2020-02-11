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Mikroçip teknolojisiyle baba olma şansı artıyor

Yeditepe Üniversitesi Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erkut Attar: Mikroçip kullanılarak yapılan tüp bebek işlemlerinde mikroenjeksiyon yöntemi sonrası döllenme, embriyo kalitesi ve gebelik oranlarının daha yüksek olduğu, birçok klinik çalışmada gösterilmiştir
 11 Şubat 2020 12:20
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Mikroçip teknolojisiyle baba olma şansı artıyor

Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erkut Attar, mikroçip uygulamasının erkek kaynaklı kısırlık tedavisinde kullanıldığını bildirdi.

Yeditepe Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, kısırlık (infertilite) sorununun ortaya çıkmasında yanlış kanının aksine erkek faktörü de kadın kadar etkili rol oynuyor.

İstatistiklere göre, günümüzde tüp bebek tedavisi için başvuran hastaların yaklaşık yüzde 40-45'inde erkek faktörü bulunuyor. Sperm sayı ve hareketliliğindeki azalma doğal yollardan gebelik şansının ortadan kalkmasına neden olabiliyor. Bu durumu ortadan kaldırmak için pek çok çalışma yürütülüyor. Bunlardan biri de Amerika'da Harvard Üniversitesi Brigham and Woman's Hospital'da Türk bilim adamının imzasını taşıyor. Doğal fizyolojiyi taklit ederek geliştirilen ve Türkiye'de de son 5 yıldır uygulanmaya başlanan mikroçip teknolojisi, erkek kaynaklı kısırlık tedavisi için günümüzde umut verici bir uygulama olarak gösteriliyor.

Mikroçip yöntemi sayesinde DNA hasarlı spermler, immotil spermler ve morfolojik olarak düzgün olmayan spermler elenerek daha kaliteli spermler seçilebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Erkut Attar, "Çip Bebek Tedavisi" veya "Mikroakışkan Çip Yöntemi" olarak da adlandırılan bu yöntemin birçok vakada uygulanarak sağlıklı gebelikler elde edildiğini anlattı. Attar, mikroçip kullanılarak yapılan tüp bebek işlemlerinde mikroenjeksiyon yöntemi sonrası döllenme, embriyo kalitesi ve gebelik oranlarının daha yüksek olduğunun birçok klinik çalışmada gösterildiğini dile getirdi.

Attar, 3 ayrı mikroçip yöntemini hastanın durumuna göre kullandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yöntemlerden ilki aşılama işlemleri için kullanılan sperm sayısı daha iyi olan vakalara uygulanmaktadır. Mikroenjeksiyon işleminde kullandığımız spermleri seçmek için de kullandığımız 2 ayrı mikroçip çeşidi bulunuyor. İlk üretilen mikroçipleri kullanabilmek için yeterli sayıda hareketli sperme ihtiyaç varken en son üretilen mikroçipler çok az sayıda hareketli sperm olsa bile kaliteli spermi seçme imkanı sağlamaktadır.

Sperm DNA'sında oluşan hasar embriyo kalitesinde düşmeye ve IVF uygulamalarında başarısızlığa neden olabiliyor. Bu nedenle tüp bebek tedavilerinde sperm seçimi çok büyük önem taşıyor. Mikroakışkan çipler sayesinde sperm kalitesinin ve hareketliliğinin düşük olduğu örneklerde morfolojik olarak daha iyi, hareketli ve DNA hasarı en az olan spermlerin, hareketsiz, olgunlaşmamış ve düşük kaliteli spermlerden süzülüp ayrılarak toplanması sağlanabiliyor."
Anadolu Ajansı
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