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Malatya Valiliği depreme ilişkin son durumu paylaştı

Kentte 6 bin 56 konutun ağır, 12 bin 224 konutun ise az hasarlı olduğu belirlendi- Doğanyol'da 132, Battalgazi'de 95, Pütürge'de 28, Kale'de 11, Yeşilyurt'ta ise 5 binanın acil yıkılacağı bildirildi
 11 Şubat 2020 12:32
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Malatya Valiliği depreme ilişkin son durumu paylaştı

Malatya Valiliği, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası yürütülen çalışmalar kapsamında, 6 bin 56 konutun ağır, 12 bin 224 konutun az hasarlı olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 24 Ocak'ta Sivrice merkezli meydana gelen deprem sonucu Malatya'da 4 kişinin hayatını kaybettiği, 481 kişinin yaralandığı hatırlatılarak, hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

- Hasarlı binalar ve acilen yıkılacak binalar

Pütürge'de 1832, Battalgazi'de 1615, Kale'de 1441, Doğanyol'da 749, Yeşilyurt'ta ise 419 olmak üzere 6 bin 56 konutun ağır hasarlı olduğu ifade edilen açıklamada, Doğanyol'da 132, Battalgazi'de 95, Pütürge'de 28, Kale'de 11, Yeşilyurt'ta ise 5 binanın acil yıkılacağı bildirildi.

Ayrıca, Battalgazi'de 7 bin 681, Pütürge'de 1305, Yeşilyurt'ta 1257, Kale'de 1307, Doğanyol'da ise 674 olmak üzere toplam 12 bin 224 konutun az hasarlı olduğu kaydedildi.

Deprem bölgesinde 5 bin 948 çadır, 1169 hayvan çadırı, 69 ton hayvan yemi dağıtıldığı, 131 ahırın yıkıldığı, Doğanyol'da 55 büyükbaş ve bir küçükbaş, Pütürge'de ise 7 büyükbaş ve 20 küçükbaş hayvanın telef olduğu hatırlatıldı.

- 12 milyon 436 bin liralık nakdi yardım yapıldı

Açıklamada, Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi'de 237 kişiye eşya yardımı kapsamında 1 milyon 235 bin lira, 798 yıkık derecede hasarlı ev sahibine 8 milyon 778 bin lira, Battalgazi, Pütürge, Kale ve Yeşilyurt ilçesinde yıkık derecede hasarlı evde ikamet eden 473 kiracıya 2 milyon 305 bin lira, depremde yakını vefat eden 3 kişiye 30 bin lira, 88 yaralıya ise 88 bin lira olmak üzere toplamda 12 milyon 436 bin liralık nakdi yardım yapıldığı kaydedildi.

Doğanyol, Pütürge ve Kale ilçelerinde sıcak yemek dağıtımının devam ettiği, çadır kurma çalışmalarına 347 jandarma personeli, 70 AFAD ekibi ve 231 köy korucusunun katıldığı aktarılan açıklamada, hasar tespiti için ise 91 ekipte 184 teknik personelle sahada çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca şu bilgilere de yer verildi:

"Doğanyol, Pütürge, Kale, Battalgazi, Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Yazıhan ve Yeşilyurt ilçelerinde 5 bin 90 haneye 5 bin 90 ton kömür dağıtıldı. Doğanyol, Pütürge, Kale, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde 6 bin 778 yatak, 11 bin 670 battaniye, 5 bin 742 ısıtıcı, 10 bin 604 hazır gıda, 43 bin 906 gıda kolisi, 16 bin 540 hijyen paketi, 4 bin 471 giyim malzemesi desteği sunuldu. Telef olan küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 21 küçükbaş hayvan Pütürge ve Doğanyol'da, 66 büyükbaş hayvan ise Pütürge, Doğanyol ve Kale ilçelerindeki hak sahiplerine dağıtıldı. İl genelinde içme suyu ve elektrikle ilgili sorun yaşanmıyor. Bazı mahallelerin yolları hasarlı ancak ulaşım yönünden sorun bulunmuyor."
Anadolu Ajansı
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