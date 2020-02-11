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Banka ücret ve komisyonlarına düzenleme olumlu karşılandı

Bankaların aldığı ücret ve komisyonların işlem maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla sınırlandırılması vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı
 11 Şubat 2020 13:03
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Banka ücret ve komisyonlarına düzenleme olumlu karşılandı

Bankaların aldığı ücret ve komisyonların işlem maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla sınırlandırılması vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı.

EFT ücretinin düşürülmesini olumlu bulduk

Ankara'da bir banka şubesinden çıkan vatandaşlar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) konuya ilişkin düzenlemesine yönelik AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Tevfik Üçbaş, EFT ücretinin düşürülmesini olumlu bulduğunu belirterek, "EFT ücretlerinin düşmesi, hem vatandaş hem de ticaretle uğraşanlar için güzel bir uygulama. Bunların daha da düşürülmesini talep ediyoruz. Daha sık aralıklarla böyle olumlu gelişmeleri bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Mobil ve internet bankacılığı hesabı kullandığını anlatan Enver Kırdaş da bankalardan transfer işlemi yaparken alınan ücretlerin yüksek olduğunun altını çizdi. Kırdaş, "Bu ücretlerin düşürülmesi tüketiciler açısından olumlu. Bu ücret alınmasa daha iyi olur." diye konuştu.

İbrahim Güngör, internet bankacılığı kullandığını anlatarak, "Güzel bir gelişme, EFT ücretleri pahalıydı, bunun düşürülmesi insanlar için makul oldu. ATM'den yaptığınızda biraz makuldu. Bankadan işlem yaptırdığınızda ise yüksek ücretler alınıyordu. Sevindirici bir gelişme." değerlendirmesinde bulundu.

Özden Bayram da banka ücret ve komisyonlarının düşürülmesinin, maliyetlerin azaltılmasının sevindirici ve olumlu olduğunu söyledi. Bayram, şunları kaydetti:

Türkiye'de bankalar yüzde 25'leri bulan çok yüksek kar oranlarıyla çalışıyor.

"Türkiye'de bankalar yüzde 25'leri bulan çok yüksek kar oranlarıyla çalışıyor. Bu oran Avrupa'daki bankalarda yüzde 3'lerde. Bu konuda hükümet geç bile kaldı. Bu tür uygulamalar çok daha önce yapılmalıydı."

BDDK ve TCMB'nin konuya ilişkin düzenlemeleri, 10 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Söz konusu düzenleme 1 Mart 2020'de yürürlüğe girecek.
Anadolu Ajansı
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