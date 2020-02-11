Rusya'dan İdlib açıklaması
Kremlin, 'İdlib'deki durum endişe verici, Türkiye ile Rusya arasındaki anlaşma uygulanmak zorunda' açıklaması yaptı.
|11 Şubat 2020 13:16
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Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya ile Türkiye arasındaki İdlib mutabakatının uygulanması gerektiğinin altı çizildi.
İdlib'deki son durumdan endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, "Bölgedeki Rus ve rejim güçlerine yönelik terörist saldırılar sona ermeli" ifadesi de kullanıldı.
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