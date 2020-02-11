Borsa, günün ilk yarısında geriledi
|11 Şubat 2020 13:19
|Yazdır
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,20 azalışla 118.101,05 puana geriledi.
Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 240,48 puan azalarak 118.101,05 puana inerken, toplam işlem hacmi 5,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,25 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,16 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,61 ile spor, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.
Güne dünya borsalarına paralel alıcılı başlayan Borsa İstanbul'da, açılışın ardından gelen satışlarla 117.500 seviyesine kadar gerileyen BIST 100 endeksi, 118.000 seviyelerinde dengelendi.
Analistler, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunum ile Suriye'ye ilişkin gelişmelerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 117.000 seviyesinin destek, 120.000'in direnç konumunda olduğunu kaydetti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Çeyrek altın ne kadar?
11 Şubat 2020 13:01
|Gün ortasında doların yükselişi devam etti
11 Şubat 2020 12:10
|Gram altın 304 lira seviyelerinde
11 Şubat 2020 10:51
|Borsa, güne yükselişle başladı
11 Şubat 2020 10:04
|Dolar yükselişte, 6 TL 'nin üzerinde seyrediyor
11 Şubat 2020 09:42
|Borsa, günü düşüşle tamamladı
10 Şubat 2020 18:18
|Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı
10 Şubat 2020 17:27
|Dolar 6 TL seviyesini aştı
10 Şubat 2020 17:06
|Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti
10 Şubat 2020 16:57
|Borsa, günün ilk yarısında geriledi
10 Şubat 2020 13:19