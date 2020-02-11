Askeri araçlar sınırda
|11 Şubat 2020 13:23
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Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen ve aralarında komando, mühimmat ve saldırılara dayanıklı akordiyon mevziler için tellerinde yer aldığı askeri konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi. Araçlar güvenlik önlemleriyle sınır birliklerine yönlendirildi.
Öte yandan, İskenderun Garı'na da 43 vagon paletli zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) geldi. Askeri araç yüklü TIR'lar, geniş güvenlik önlemleri altında Suriye sınırındaki birliklere hareket etti.
SINIRA MÜHİMMAT SEVKİYATI
Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen mühimmatları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geniş güvenlik önlemleri altından geçerek Reyhanlı ilçesi sınır hattına gitti. Mühimmat yüklü TIR'ların da Suriye sınırındaki birliklere gönderildiği öğrenildi. Ayrıca Kırıkhan'da konuşlandırılan askeri personelin de ihtiyaç halinde sınır birliklerine takviye amaçlı gönderileceği öğrenildi.
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