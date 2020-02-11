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Sağlık Bakanlığı'na 8844 kişilik alım için tercih tarihleri netleşti

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün; 8844 kadro için Sağlık Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme kılavuzunun bu hafta yayınlanacağını belirtti.
 11 Şubat 2020 13:53
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Sağlık Bakanlığı'na 8844 kişilik alım için tercih tarihleri netleşti

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün mikroblog sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "8844 kadro için Sağlık Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme kılavuzunun bu hafta yayınlanacağını belirtti."

Başvurular ise 14-20 Şubat tarihleri arasında alınacak.
Memurlar.Net
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