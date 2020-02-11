Sağlık Bakanlığı'na 8844 kişilik alım için tercih tarihleri netleşti
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün; 8844 kadro için Sağlık Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme kılavuzunun bu hafta yayınlanacağını belirtti.
|11 Şubat 2020 13:53
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