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Akın Öztürk'ün eski emir astsubayının yargılaması sürüyor

FETÖ'nün darbe girişiminin kilit isimlerden eski orgeneral Akın Öztürk'ün Kayseri'de Garnizon Komutanı olduğu dönemde emir astsubaylığını yapan emekli Ali Üstünel'in yargılanmasına devam edildi
 11 Şubat 2020 14:04
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Akın Öztürk'ün eski emir astsubayının yargılaması sürüyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nun (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin kilit isimlerinden eski Hava Kuvvetleri Komutanı ve Yüksek Askeri Şura üyesi Akın Öztürk'ün, Kayseri'de Garnizon Komutanlığı yaptığı dönemde emir astsubayı olan emekli Ali Üstünel'in yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanık Ali Üstünel ve avukatları hazır bulundu.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016 ve sonrasında Akın Öztürk ile telefonda görüştüğü, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanan bazı örgüt mensuplarının yazışmalarında sanığın isminin geçtiği ve Kayseri Spor AŞ'de görev yaptığı dönemde HTS kayıtlarında subaylarla görüşmelerinin yer aldığı iddiasıyla yargılanan sanık Üstünel, suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.

Mahkeme başkanı, sanık Üstünel'in HTS kayıtlarında isimleri geçen kişilerin örgütle bağlantısı olup olmadığının tespiti için beklenen raporun gelmediğini belirtti.

Mahkeme heyeti, HTS raporunun beklenmesi ve diğer eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 28 Nisan'a erteledi.
Anadolu Ajansı
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