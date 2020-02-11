1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MB'den ücret ve komisyon düzenlemesi açıklaması

TCMB Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya: Artan müşteri şikayetleri üzerine bu konuda bir düzenleme ihtiyacı ortaya çıktı. Biz yaptığımız düzenleme ile bankaların ticari müşterilerine sundukları ürün veya hizmetler karşılığı alınabilecek ücretlerin tür ve niteliklerini, azami miktar ya da oranlarını ve bunlara ilişkin standartları belirlemeyi hedefliyoruz
 11 Şubat 2020 14:12
Yazdır
MB'den ücret ve komisyon düzenlemesi açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya, bankaların ticari müşterilerinden tahsil ettiği ücretlerin karşılaştırılabilir olmaktan uzak olduğunu belirterek, "Burada zaman zaman aşırı fiyatlamalar ile karşı karşıya kalınıyordu. Artan müşteri şikayetleri üzerine bu konuda bir düzenleme ihtiyacı ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Çetinkaya, ticari işlemlerde ücret, masraf ve komisyonlara ilişkin yapılan düzenleme hakkında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

"Neden böyle bir düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyuldu?" sorusu üzerine Çetinkaya, mevcut durumda bankaların ticari müşterilerinden farklı isimler altında ücret, komisyon ve masraf aldığını belirtti.

Çetinkaya, 2006/11188 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun tarafından TCMB'ye tanınan yetki çerçevesinde bir tebliğ ile bu alana bir düzenleme getirdiklerini söyledi.

Bankaların ticari müşterilerinden tahsil ettiği bu ücretlerin karşılaştırılabilir olmaktan uzak olduğunu vurgulayan Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Burada zaman zaman aşırı fiyatlamalar ile karşı karşıya kalınıyordu. Artan müşteri şikayetleri üzerine bu konuda bir düzenleme ihtiyacı ortaya çıktı. Biz yaptığımız düzenleme ile bankaların ticari müşterilerine sundukları ürün veya hizmetler karşılığı alınabilecek ücretlerin tür ve niteliklerini, azami miktar ya da oranlarını ve bunlara ilişkin standartları belirlemeyi hedefliyoruz. Özetle, burada temel amaç tahsil edilen ücretlerin daha şeffaf, anlaşılır, öngörülebilir ve karşılaştırılabilir olmasını sağlamak."

- "Tebliğ ile temel olarak üç konuda düzenleme yapıldı"

Çetinkaya, bankaların diğer bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketleri ile Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında yer alan finansal tüketiciler haricindeki tüm gerçek veya tüzel kişilere sunulacak ürün ve hizmetler karşılığında alınacak ücretleri kapsadığının altını çizdi.

"Tebliğ ne gibi düzenlemeler getiriyor?" sorusuna Çetinkaya, şu cevabı verdi:

"Tebliğ ile temel olarak üç konuda düzenleme yapıldığını söyleyebiliriz. İlk olarak, mevcut durumda, bankalar ticari işlemler için çok fazla sayıda kalem altında ücret tahsil ediyor. Bu tebliğ ile bankaların ticari müşterilerine 'Ticari Krediler', 'Dış Ticaret', 'Nakit Yönetimi' ve 'Ödeme Sistemleri' olmak üzere dört kategoride sundukları ürün ve hizmetler karşılığında alınabilecek ücretleri 51 kalemle sınırlandırdık. Tebliğ bu 51 kalem için ücret listesini içeriyor. İkinci olarak bazı ücret kalemlerine niceliksel veya niteliksel sınırlamalar getirdik. Üçüncü olarak ise ücretlendirmede şeffaflık sağlamak için bankalara bilgilendirme yükümlülüğü getirdik. Artık bankaların tüm ücret kalemlerine ilişkin azami tarife ve diğer güncel bilgileri internet sitelerinde açık, anlaşılır ve kolay erişilebilir şekilde ilan etmeleri gerekiyor."

- Ürün ve hizmetler karşılığı alınabilecek ücretler

Murat Çetinkaya, "Bankalar ticari müşterilerinden yalnızca tebliğin ekinde yer alan ücretleri mi alabilecekler?" sorusu üzerine, tebliğ ekinde yer alan 51 kalemlik ücret listesinin, bahsettikleri dört kategori kapsamındaki ürün ve hizmetler için olduğunu söyledi.

Yani ticari krediler, dış ticaret, nakit yönetimi ve ödeme sistemleri kategorileri kapsamında sunacakları ürün ve hizmetler karşılığı alınabilecek ücretleri düzenlediklerini belirten Çetinkaya, "Bankalar bu dört kategori kapsamında sunulan ürün ve hizmetler için tebliğ ekinde yer alan ücretler dışında, üçüncü kişilere ek bir masraf ödemesi söz konusu olmadıkça, herhangi bir ücret alamayacaklar." ifadelerini kullandı.

- Kredi tahsis, kredi kullandırım ve erken ödeme ücretleri

"Tebliğ, kredi tahsis, kredi kullandırım ve erken ödeme ücretleri gibi konuları nasıl düzenliyor?" şeklindeki soruya Çetinkaya, şöyle cevap verdi:

"Bankalar, ticari müşterilerden kredi tahsis ve kredi kullandırım ücretini ayrı ayrı alabilecekler. Kredi tahsis ücretleri tahsis edilen limitin on binde yirmi beşini geçemeyecek. Kredi kullandırım ücreti ise kullandırılan kredinin yüzde 1'ini geçemeyecek. Erken ödeme ücreti konusunda ise bankalar kredinin bir ya da birden fazla taksit ödemesinin vadesinden önce yapılması veya kredi borcunun tamamının erken ödenmesi durumunda erken ödeme ücreti tahsil edebilecekler. Ayrıca, ticari müşterinin kredinin tamamı için erken ödeme talebinde bulunması halinde bankalar bu talebi kabul etmek zorunda olacaklar. Bu durumda, ticari müşterilerden alınabilecek erken ödeme ücretinde de bir sınırlama söz konusu. Buna göre ticari müşterilerden alınabilecek erken ödeme ücreti, kalan vadesi 24 ayı aşmayan kredilerde yüzde 1'i, kalan vadesi 24 ayı aşan kredilerde ise yüzde 2'yi geçemeyecek. Tebliğ öncesinde alınmış olan ticari kredilerin erken ödenmesi durumunda alınabilecek ücretler için de bu düzenleme geçerli olacak."

- Para transfer ücretleri

TCMB Başkanı Çetinkaya, para transferine ilişkin olarak banka müşterilerinin yararına olacak önemli bir sınır getirildiğini belirtti.

Mevcut durumda yapılan transferlerde kanala veya bankaya göre çok değişken fiyatlamalar olduğuna dikkati çeken Çetinkaya, "Düzenleme ile 1000 TL ve altındaki transferlerde EFT işlemlerinden alınabilecek ücret mobil bankacılık uygulamaları ve internet bankacılığı aracılığıyla yapılan işlemler ile düzenli ödemelerde 1 TL'yi, ATM'den yapılan işlemlerde 2 TL'yi, çağrı merkezi veya şube gibi diğer kanallar ile yapılan işlemlerde ise 5 TL'yi geçemeyecek. İşlem tutarının 1000 TL ile 50 bin TL arasında olması halinde bu sınırlar sırasıyla 2 TL, 5 TL ve 10 TL olarak belirlendi. İşlem tutarının 50 bin TL üzerinde olması durumunda ise söz konusu azami ücretler sırasıyla 25 TL, 50 TL, 100 TL olarak uygulanabilecek." ifadelerini kullandı.

Çetinkaya, havale işlemlerinde ise en fazla bu sınıflandırmaya göre belirlenen ücretlerin yarısının uygulanabileceğini dile getirdi.

Tebliğde yer alan düzenlemelerin, 1 Mart 2020'den itibaren yürürlüğe gireceğini belirten Çetinkaya, "Ancak, 1 Mart 2020'den önce kurulmuş sözleşmelerin bu tarihten sonra gerçekleştirilecek işlemleri için de tebliğ hükümleri geçerli olacak." diyerek sözlerini tamamladı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Üniversiteden mevzuata aykırı şoför ilanı!
11 Şubat 2020 15:22		 TEB'den 'bazı ilaçların geri ödemeden çıkarılacağı' iddialarına ilişkin açıklama
11 Şubat 2020 15:07
Trabzon'da eğitime kar engeli
11 Şubat 2020 14:52		 Antalya'da 112'yi gereksiz arayanlara para cezası
11 Şubat 2020 14:50
DPB'nin internet sitesi kapandı!
11 Şubat 2020 11:53		 'Medyanın, toplumsal gelişmeyi destekleyen yayınlarıyla mükemmelleşeceğine inanıyorum'
11 Şubat 2020 11:50
Van'da çığın düştüğü bölgeye 32 kişilik ekip gönderildi
11 Şubat 2020 11:27		 Uçakta telefonu kapatmayanlara verilecek ceza belli oldu
11 Şubat 2020 10:00
1440 güvenlik güçlerinin katılımıyla Kapan 6 Zori operasyonu gerçekleştiriliyor
11 Şubat 2020 09:46		 Müze kartın fiyatı değişmeyecek
11 Şubat 2020 07:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:48 - 'Yerli kit, koronavirüste kısa sürede sonuç veriyor'15:45 - İletişim Başkanı Altun'dan FETÖ'yle mücadele paylaşımı15:40 - 10 yaşındaki Elanur, matematik yarışması'nda dünya birincisi15:31 - Bakan Çavuşoğlu: Cumhurbaşkanımız ile Putin telefonda görüşecekler15:28 - Hisarcıklıoğlu: İş dünyası işlem ücretlerine getirilen sınırlamadan memnun15:22 - Üniversiteden mevzuata aykırı şoför ilanı!15:07 - TEB'den 'bazı ilaçların geri ödemeden çıkarılacağı' iddialarına ilişkin açıklama15:04 - 'Fatura ödeme' bahanesiyle dolandırıcılığa 3 tutuklama14:52 - Trabzon'da eğitime kar engeli14:50 - Antalya'da 112'yi gereksiz arayanlara para cezası
14:47 - Tüketici örgütleri kredi kartlarında da düzenleme bekliyor14:45 - 'Devleti yönetenlerden istirham ediyorum; yeni şehitlerimiz gelmesin'14:42 - İmamoğlu 'istifa etti' dedi, kurumsal kimlikte yerinde duruyor14:33 - 'İdlib'de atılacak adımları yarın açıklayacağım'14:28 - Çift katlı konteyner kent 5 gün sonra bitecek14:21 - Sevgilisiyle bir olup kocasını kiralık katile öldürttü14:16 - 'Gönen mafyası' operasyonunda 8 tutuklama14:12 - MB'den ücret ve komisyon düzenlemesi açıklaması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Kadir Şeker serbest bırakılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Sağlık Bakanlığı'na 8844 kişilik alım için tercih tarihleri netleşti
İmamoğlu küfür için özür diledi
Uçakta telefonu kapatmayanlara verilecek ceza belli oldu
Kadir Şeker'in annesi konuştu: Yaprak gibi titriyordu
Danıştay, dayanışma aidatını iptal etti
Renault'tan yeni CEO'ya rekor maaş!
Rejim kontrol noktasını vurdu, eller tetikte
Ameliyatı öne çekmek için pırlanta almışlar
DPB'nin internet sitesi kapandı!
Kamu lojmanlarını almak isteyenlere kredi imkanı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
aşk acısını dindirmenin yolları 1
sosyal medya tam bir çöplüktür 4
yalancı 1
rıdvan dilmen 3
taktik 2
abdülhamit han 4
ibb'nin yüzde 35'lik zammı 1
gönül koymak 3
asansörde oluşan ciddiyet 3
yeşim meltem şişli 2
SON İLANLAR
Bayırköy Belediyesi İşçi Alım İlanı
Rize İyibelsan 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 184 İşçi Alacak
Kütahya SYDV Geçici 7 İşçi Alacak
İzmir Çeştur 1 İşçi Alacak
İstanbul İston 1 İşçi Alacak
İstanbul Akıllı Kent Teknolojileri 10 İşçi Alacak
Eskişehir Tepebaşı Truzim 1 İşçi Alacak
Çankırı Atkaracalar SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Çanakkale Kentsel Hizmetler 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam