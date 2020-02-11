'Gönen mafyası' operasyonunda 8 tutuklama
|11 Şubat 2020 14:16
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Gönen Emniyet Müdürlüğü ile Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin ortak çalışmasıyla tehdit ve zorbalıkla para gasbeden silahlı suç örgütünün sözde lideri ile örgüt üyeleri, takibe alındı. Teknik ve fiziki takip devam ederken, geçen hafta Gönen Belediyesi eski Başkanı Hüseyin Yakar'a yönelik silahlı saldırının azmettirildiği iddiası üzerine, örgüte yönelik operasyon erken başlatıldı.
'Gönen mafyası' olarak bilinen suç örgütünün sözde liderinin eski eşi dahil 12 kişinin yakalanması için pazar günü baskınlar yapıldı. Balıkesir'in Gönen, Erdek, Edremit ve Bandırma ilçelerindeki eş zamanlı operasyonda sözde örgüt elebaşı S.K. ile eski eşi B.Ö. ve suç örgütü üyesi olduğu iddia edilen 10 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, Biga ve Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.K. ve B.Ö. dahil olmak üzere 8'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 4'ü serbest bırakıldı.
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