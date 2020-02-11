Çift katlı konteyner kent 5 gün sonra bitecek
|11 Şubat 2020 14:28
|Yazdır
Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin yaralarının sarılması kapsamında geçici barınma merkezi olarak 5 noktada başlatılan çalışmada çift katlı konteyner kentte kurulumlarda son aşamaya gelindi. 5 gün sonra çalışmaların tamamlanacağı çift katlı konteyner kente 480 ailenin bu ayın 17'sinden itibaren yerleştirme yapılmasının planlandığı bildirildi.
24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremin yaraları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevlendirdiği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde kentin yöneticileri, AFAD, Kızılay, tüm bakanlıkların birimleri,vakıf, dernek ve gönüllerin katılımıyla birlikte sarılıyor. Bu kapsamda çadırkentlerde yaşamaya başlayan depremzedeler için kent merkezinde Aşağı Demirtaş'ta bin 16, Doğukent'te 900, Hankendi de bin 280 ve Kırklar Mahallesi'nde ise 456, Sivrice'de de 254 adet konteynerden oluşan 5 farklı alanda yoğun bir çalışma yürütülüyor. 3 noktada alt yapım çalışmaları son aşamaya gelirken, Kırklar ve Dogukent Mahallesi'nde bulunan alanlarda konteynerler yerleştirilmeye başlandı.
Depremzedeler ayın 17'sinden itibaren konteynerlere yerleşmeye başlayacak
Konteyner kentlerden yapım süreci son aşamaya gelen 456 ailenin yerleşeceği Kırklar Mahallesi'nde çalışmanın 5 gün sonra tamamlanmasının hedeflendiği öğrenildi. Çalışmanın planlanan sürede bitirilmesinin hemen ardından Şubat ayının 17'si itibariyle 456 ailenin planlı bir şekilde ilk konteyner kente yerleştirileceği aktarıldı.
Kırklar Mahallesi'nde kurulan konteyner kentlerde çalışan işçilerin sorumlu Yalçın Doğangün, "Allah vatanımıza ve milletimize zeval vermesin.En geç bu ayın 17'sinde vatandaşlarımız konteynerlere girebilecekler. Bunların özelliği çift katlı olmaları. Çift katlı olmaları daha avantajlı onun için kuruyoruz. Avantajları tek tek kurduğun zaman beton ve alt yapı yapacaksın ama bunda 8 vatandaş bir grupta kalacak onun için daha kullanışlı bu konteynerler" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İmamoğlu 'istifa etti' dedi, kurumsal kimlikte yerinde duruyor
11 Şubat 2020 14:42
|Sivas'ta termometreler sıfırın altında 20 dereceyi gösterdi
11 Şubat 2020 00:03
|Zonguldak'ta karlı yollar, deniz suyu ile temizleniyor
10 Şubat 2020 23:23
|İzmir'in caddelerinden 'Kenan Evren' ismi siliniyor
10 Şubat 2020 22:01
|Doğu'da soğuk hava: Göle eksi 40
10 Şubat 2020 21:21
|Elazığ'da konteyner kentlerin kurulumu sürüyor
10 Şubat 2020 21:16
|Daire alan 100 kişi dolandırılmıştı! Yeni gelişme
10 Şubat 2020 19:41
|Hakkari'de bazı alanlar 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
10 Şubat 2020 19:03
|Marmara için uyarı: Bir anda kırılırsa 7.5'in üzerinde deprem olacak
10 Şubat 2020 17:02
|Valilikten Çaldıran'daki donma olayı ile ilgili açıklama
10 Şubat 2020 16:24