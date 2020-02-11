'İdlib'de atılacak adımları yarın açıklayacağım'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarınki AK Parti Grup toplantısında İdlib'deki saldırı sonrası atılacak adımları açıklayacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni"nde konuştu.

Erdoğan, konuşmasının başında, Suriye rejimi tarafından dün gerçekleştirilen hain saldırı sonucu şehit olan Mehmetçikler için Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

Erdoğan, "Rabbim şehitlerimizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin, sevgili habibine komşu eylesin. Şehitlerimizin ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimizin her bir ferdine de sabırlar diliyorum." dedi.

"Rejim İdlib'de misliyle belasını buldu"

Yarınki AK Parti Grup Toplantısında Suriye meselesini ve bundan sonra atılacak adımları açıklayacağını belirten Erdoğan, "Nitekim dün yapmış olduğumuz üst düzey toplantıda gerekli karşı cevapları en üst düzeyde Suriye tarafına verdik. Rejim ciddi manada orada, özellikle de İdlib'de misliyle belasını buldu." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Ama yetmez, devamı gelecek. Bunlar bizim Mehmetlerimize saldırdıkça bedelini çok ama çok ağır ödeyecekler. Ve bu adımları da yarın grup toplantısında kamuoyuyla paylaşacağım." ifadelerini kullandı.