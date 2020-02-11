İmamoğlu 'istifa etti' dedi, kurumsal kimlikte yerinde duruyor
İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun istifa ettiğini açıkladığı, Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli, İBB'nin kurumsal kimliğinde halen yerinde duruyor
|11 Şubat 2020 14:42
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İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun istifa ettiğini açıkladığı, Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli, İBB'nin kurumsal kimliğinde halen yerinde duruyor.
İSMEK çalışanlarına hakaret ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma açılan Meltem Şişli, geçtiğimiz cumartesi günü, soruşturmanın selameti için görevinden istifa etmişti.
Başkan İmamoğlu da, Şişli'nin istifa dilekçesini yürürlüğe koyduğunu, soruşturma sonuna kadar Şişli'nin açığa alındığını söylemişti.İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı Şişli'nin ifadesi alındı
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