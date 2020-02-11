Antalya'da 112'yi gereksiz arayanlara para cezası

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz arayanlara yönelik cezalar kesmeye başladıklarını, geçen yıl 175 kişiye cezaların tebliğ edildiğini bildirdi.

Tek acil numara uygulamasının, 2007'de Türkiye'de ilk kez uygulanmaya konduğu kent olan Antalya'da, Avrupa Birliği ülkelerinde kutlanan "112 Acil Çağrı Farkındalık Günü" kapsamında program düzenlendi.

Vali Karaloğlu, bir alışveriş merkezinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, acil sorunlar karşısında hızlı müdahale edilmesi için tek numara uygulamasının önemli olduğuna değinerek, "Eskiden polis, jandarma, orman, afet, itfaiye hepsi farklı numaralardı. Acil numaralar için koca defter tutmak gerekiyordu. AB ülkelerinin tamamında acil numaralar, tek numarada toplandı." dedi.

Acil çağrı merkezine gelen ihbarların büyük çoğunluğunun hala gereksiz olduğunu vurgulayan Karaloğlu, 112 Acil Çağrı numarasının yaygınlaştırılması için Antalya'da çalışma başlattıklarını söyledi.

- "Yıl içerisinde 250-300 defa 112'yi gereksiz arayan insan var"

Ekiplerin il merkezi ve tüm ilçelerde çalışma yaptığına işaret eden Karaloğlu, "Acil durumlarda ilk arayacağınız numara 112; eşiniz, dostunuz, akrabanız değil. Çağrı merkezine gün içerisinde sinemalarda hangi filmin oynadığından tutun da iyi kahveyi nerede içeceğini soranlara kadar birçok gereksiz arama var. Siz meşgul ederken gerçekten ihtiyacı olanların ihbarını geciktiriyorsunuz." diye konuştu.

Yıl içinde 112'ye 250-300 defa gereksiz arama yapanların olduğunu dile getiren Karaloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bunlarla ilgili bir çalışma yaptık. Birçok kez 112'yi gereksiz arayanlarla ilgili valilik olarak cezai işlem uygulamaya başladık. Bu bir kabahat suçudur. Bundan sonra 112 numarasını gereksiz arayanlara karşı Kabahatler Kanunu'na göre 250 lira, gerçek dışı ihbarda bulunursa da 450 lira para cezası uygulamaya başladık. 2019'da 175 vatandaşımıza cezalar tebliğ edildi. 2020'de bu uygulamaya devam edeceğiz. Maksadımız ceza vermek değil. 112'yi gerçek acil vakalar kullansın, kimse zarar görmesin."

Karaloğlu, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mehmet Koçak ve beraberindekilerle pasta keserek, farkındalık gününü kutladı.