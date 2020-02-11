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Hisarcıklıoğlu: İş dünyası işlem ücretlerine getirilen sınırlamadan memnun

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, banka ücret ve komisyonlarına yönelik düzenlemenin ticaret hayatına olumlu yansıyacağını belirterek, "Tüm iş dünyamız tarafından memnuniyetle karşılandı. Hem vatandaşlarımız hem de reel sektörümüz rahat bir nefes alacak." ifadesini kullandı.
 11 Şubat 2020 15:28
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Hisarcıklıoğlu: İş dünyası işlem ücretlerine getirilen sınırlamadan memnun

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, banka ücret ve komisyonlarına yönelik düzenlemenin ticaret hayatına olumlu yansıyacağını belirterek, "Tüm iş dünyamız tarafından memnuniyetle karşılandı. Hem vatandaşlarımız hem de reel sektörümüz rahat bir nefes alacak." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, yazılı açıklamasında, bankaların aldığı ücret ve komisyonlara sınırlandırma getiren düzenlemeleri değerlendirdi.

Bir süredir kredi faizlerinin yanı sıra bankaların aldığı ücret ve komisyonların ayrı bir gider kalemi haline geldiğine işaret eden Hisarcıklıoğlu, bu kapsamda tüccar ve sanayicilerden pek çok şikayet aldıklarını aktardı.

Hisarcıklıoğlu, son 10 yılda bankaların aldığı işlem ücretlerinin 4,5 kat arttığını, sadece geçen seneki artış oranının ise yüzde 34 olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bankalar, Merkez Bankası EFT sistemini kullanırken 20 kuruş ödedikleri işlem için bizlerden 20 lira talep eder hale gelmişti. Bir diğer sıkıntı kredi erken ödeme ve kapama komisyonlarıydı. Yüksek faizle kullandıkları kredileri kapamak isteyen müteşebbisler adeta cezalandırılmaktaydı. Tüm bu konuları devamlı hükümetimiz nezdinde gündeme getirdik. Olumlu sonuçlandı. Tüm iş dünyamız işlem ücretlerine getirilen sınırlamayı memnuniyetle karşıladı. Hem vatandaşlarımız hem de reel sektörümüz rahat bir nefes alacak. İşlem ücretlerine getirilen sınırlama, ticaret hayatına olumlu yansıyacak."
Anadolu Ajansı
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