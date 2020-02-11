Bahçeli'den yerel seçimde en yüksek oy alan belediye başkanına hediye
|11 Şubat 2020 15:59
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Başkent Ankara'da bulunan Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz,bugün MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Bahçeli, Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'a yıllardır kullandığı Mercedes arabasını hediye etti. MHP lideri Bahçeli'nin özel kalem müdürü Murat Çelikel, 06 BD 008 plakalı aracı noter aracılığıyla aracın devrini yaptı ve anahtarları Özyavuz'a teslim etti.
Özyavuz, kendisine hediye edilen aracı aldıktan sonra şunları söyledi:
Sayın Genel Başkanım, şahsım ve Özyavuz Ailesine evlatlarımızdan torunlarımıza bırakacağımız; madde ile hesaplanamayacak kadar değerli olan bu çok kıymetli ve manevi değeri yüksek bu hediye ile bizlere bir şeref bahşettiniz. Bu şerefe nail olduğumuz için çok mutlu ve gururluyuz. Teşekkürlerimizi sunuyorum. Allah sizi başımızdan eksik etmesin.
Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, MHP adına ittifak adayı olmuştu. En yüksek oy aldığı için MHP lideri tarafından arabası hediye edildi.
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