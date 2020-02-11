Doğu Karadeniz için sağanak ve kar uyarısı
Doğu Karadeniz'de yarından itibaren orta kuvvette ve yer yer kuvvetli sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
|11 Şubat 2020 16:08
|Yazdır
Doğu Karadeniz'de yarından itibaren orta kuvvette ve yer yer kuvvetli sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, Doğu Karadeniz'de yarından itibaren görülecek sağanak ve yüksek kesimlerdeki karla karışık yağmur ve karın perşembe akşam saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.
Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in yüksek kesimlerinde kar ile kıyı kesimlerde yağmur ve kar erimelerinin oluşturabileceği su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Havaist'ten zam iddialarına ilişkin açıklama
11 Şubat 2020 18:13
|Belediye Başkanı'ndan 'Bitlis kara teslim oldu' açıklaması
11 Şubat 2020 18:10
|Malatya'nın ilk ve tek deprem izalatörlü hastanesi
11 Şubat 2020 16:38
|İmamoğlu 'istifa etti' dedi, kurumsal kimlikte yerinde duruyor
11 Şubat 2020 14:42
|Çift katlı konteyner kent 5 gün sonra bitecek
11 Şubat 2020 14:28
|Sivas'ta termometreler sıfırın altında 20 dereceyi gösterdi
11 Şubat 2020 00:03
|Zonguldak'ta karlı yollar, deniz suyu ile temizleniyor
10 Şubat 2020 23:23
|İzmir'in caddelerinden 'Kenan Evren' ismi siliniyor
10 Şubat 2020 22:01
|Doğu'da soğuk hava: Göle eksi 40
10 Şubat 2020 21:21
|Elazığ'da konteyner kentlerin kurulumu sürüyor
10 Şubat 2020 21:16