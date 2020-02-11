Kazada yaralanan Merve öğretmen hastanede hayatını kaybetti
|11 Şubat 2020 16:35
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ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, sulama kanalına düşen otomobilde ağır yaralanan ve tedaviye alındığı hastanede kurtarılamayan öğretmen Meryem Merve Gökçe'nin (26) cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Kaza, 6 Şubat Perşembe günü, Serap Aktaş Koşu Yolu Hamdilli Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Kenan Uysal (25) yönetimindeki 01 F 7088 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, sulama kanalına düştü.
Kazada, sürücü Kenan Uysal ve yanındaki Murat Baysal (50) sudan çıkmayı başardı. Arka koltuktaki Dokuztekne Mahallesi Şehit Adem Çoban Okulu'nun öğretmeni Meryem Merve Gökçe (26) ise araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu otomobilden çıkarılan Gökçe, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Gökçe, buradan Yüreğir Başkent Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede 4 gün tedavi gören Gökçe, yaşamını yitirdi.
Meryem Merve Gökçe'nin cenazesi, öğle saatlerinde Türlübaş Camii'ne getirildi. Genç öğretmenin ayakta durmakta güçlük çeken annesi Nazmiye ve babası Mehmet Gökçe'yi, yakınları teskin etmeye çalıştı. Cenazeye Ceyhan Kaymakamı Bayram Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Aydar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Koçer, eğitimciler, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda kişi katıldı. Meryem Merve Gökçe'nin cenazesi, kılınan namazın ardından Nazıbey Yeniköy Mahallesi'ndeki aile mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.
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