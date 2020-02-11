Uçak kazası soruşturmasında pisti pas geçen pilotların ifadesine başvuruldu
|11 Şubat 2020 16:43
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İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kaza öncesinde pisti pas geçen uçaklarda görevli 3 pilotun tanık sıfatıyla ifadesi alındı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 5 Şubat'ta 177 yolcu ile 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında, kaza öncesinde pisti pas geçen 2 uçakta görevli 3 pilotun Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Yenişehir Polis Merkezi Amirliği'nde tanık sıfatıyla ifadelerine başvuruldu.
Pilotların ifadelerinde meteorolojik verilen kendilerine iletilmesinin ardından inisiyatif kullanarak pisti pas geçtiklerini söyledikleri öğrenildi.
Öte yandan, kaza yapan uçakta bulunan 165 kişinin de mağdur-müşteki sıfatıyla ifadeleri alındı.
- Kule görevlilerinin ifadesi
Soruşturma kapsamında geçen hafta tanık sıfatıyla ifade veren 2 kule görevlisinin de ifadelerinde, kaza yapan uçaktaki pilotlara mevcut hava koşullarını anlattıkları, ancak kendilerinin inisiyatif kullanarak piste indiğini söyledikleri öğrenildi.
Kaza yapan uçakta görevli kaptan pilot M.A. ile yardımcı pilot F.P'nin ise ameliyat oldukları ve tedavilerinin ardından ifadelerinin alınacağı belirtildi.
Öte yandan, uçağın kara kutusunun incelenmesi için Kaza Kırım Ekibi ile ABD sivil havacılık otoritesinden gelen heyetin Almanya'ya gideceği, yapılan incelemenin ardından hazırlanacak ön raporun savcılığa ulaştırılacağı kaydedildi.
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