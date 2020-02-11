AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na FETÖ'nün siyasi ayağı yanıtı
|11 Şubat 2020 16:55
|Yazdır
Ömer Çelik'in açıklamaları şöyle;
Darbe girişiminin olduğu gece FETÖ terör örgütünün en büyük hedefi Cumhurbaşkanımızdı. Bugün Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanımızla FETÖ terör örgütünü yan yana zikretmesi ahlaken ve siyaseten iflastır.
Cumhurbaşkanımızın duruşu sayesinde, FETÖ terör örgütü amaçlarına ulaşamamıştır. FETÖ'nün hedef aldığı Cumhurbaşkanımızı aynı şekilde Kılıçdaroğlu da hedef almaktadır. Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ile mücadele konusunda ters istikamette hareket ettiği bugün daha net görülmüştür.
FETÖ ile sonuna kadar, kesintisiz ve tavizsiz mücadele bir devlet kararıdır. Bu mücadelenin en büyük gücü devlet başkanı olarak Cumhurbaşkanımızdır. FETÖ kendisi için en büyük engel olarak Cumhurbaşkanımızı görürken, Kılıçdaroğlu sistematik yalanlarla Cumhurbaşkanımıza saldırıyor.
Son haftalarda yapılan açıklamaların Türkiye'ye geçmişte çok acılar çektirmiş köhne vesayeti yeniden canlandırma amacı taşıdığını görüyoruz. Farklı aktörler aynı köhne vesayet denklemini canlandırmak için paslaşıyorlar.
Bunlar, FETÖ ile mücadele etiketi altında başka bir vesayeti diriltme peşindeler. Cumhurbaşkanımıza bu yüzden saldırıyorlar. Demokrasimizi öteden beri tehdit eden zihniyetin farklı yüzleri var. Bu yüzlerden çok çirkin olan birinin yeniden sahne alma çabalarını görüyoruz.
Bu çevrelerin amacını net görüyoruz. FETÖ terör örgütü ile mücadele adı altında, bu örgütle gerçek mücadelenin öncüsü olan Cumhurbaşkanımıza saldırmak başka niyetlerin göstergesidir.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bahçeli'den yerel seçimde en yüksek oy alan belediye başkanına hediye
11 Şubat 2020 15:59
|Koronavirüs tespitinde 'yerli kit' kullanılıyor
11 Şubat 2020 15:48
|İletişim Başkanı Altun'dan FETÖ'yle mücadele paylaşımı
11 Şubat 2020 15:45
|Bakan Çavuşoğlu: Cumhurbaşkanımız ile Putin telefonda görüşecekler
11 Şubat 2020 15:31
|'Devleti yönetenlerden istirham ediyorum; yeni şehitlerimiz gelmesin'
11 Şubat 2020 14:45
|'İdlib'de atılacak adımları yarın açıklayacağım'
11 Şubat 2020 14:33
|Suriye sınırında askeri hareketlilik sürüyor
11 Şubat 2020 13:02
|CHP, İdlib için Mecliste genel görüşme istedi
11 Şubat 2020 13:02
|CHP eski vekili Yılmaz Ateş: 'CHP üyeliğinden dün ihraç edildiğimi öğrendim'
11 Şubat 2020 12:16
|Şentop, mektupla akıllı tahta isteyen öğrencinin yüzünü güldürdü
11 Şubat 2020 12:00