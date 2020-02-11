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Vedat Milor'dan Canan Karatay'a 'hıyar' göndermesi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsle ilgili konuşan Prof.Dr. Canan Karatay "Koronavirüs dediğimiz diğer virüslerden farkı yoktur, grip enfeksiyonudur.
 11 Şubat 2020 16:53
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Vedat Milor'dan Canan Karatay'a 'hıyar' göndermesi

Bağışıklık sisteminizi güçlendireceksiniz" ifadesini kullandı. Karatay'ın "Turp yerseniz turp gibi olursunuz fıstık yerseniz fıstık gibi olursunuz" sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Yemek eleştirmeni Prof.Dr. Vedat Milor da Karatay'a göndermede bulundu.

Daha önceki açıklamaları nedeniyle Türk Tabipler Birliği'nden meslekten men cezası alan Karatay'ın gençlere verdiği beslenme tavsiyelerinde kullandığı sözlere Vedat Milor'dan yanıt geldi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Canan Karatay, katıldığı bir etkinlikte "Gençler gayet kolay, Karatay Beslenmesi nedir özeti, pakete girmiş hiçbir şey yemeyeceksiniz şeker yemeyeceksiniz. Şekerli gazlı içecek, mısır şurubu şekerinden uzak duracaksınız.

Ekmekten ve tosttan uzak duracaksınız. Nasıl sağlıklı olacaksınız? Her gün köy yumurtası yiyeceksiniz, köy tereyağı yiyeceksiniz ekmeksiz olmamak şartıyla. Turp yerseniz turp gibi olursunuz fıstık yerseniz fıstık gibi olursunuz" sözlerini yanıt veren Milor, "Anladığım kadarıyla hıyar yemeyi bırakıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
Milliyet
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