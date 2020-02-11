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BM: İdlib'de daha fazla sivil ölüm kabul edilemez

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, İdlib'de daha fazla sivil ölümün ve devasa boyutlara ulaşan yerinden edilmelerin kabul edilemeyeceğini bildirdi.
 11 Şubat 2020 16:59
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BM: İdlib'de daha fazla sivil ölüm kabul edilemez

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, İdlib'de daha fazla sivil ölümün ve devasa boyutlara ulaşan yerinden edilmelerin kabul edilemeyeceğini bildirdi.

Özel Temsilci Pedersen'in Sözcüsü Jennifer Fenton, BM Cenevre Ofisinde düzenlenen basın toplantısında, "İdlib bölgesindeki milyonlarca sivilin güvenliği ve korunması konusundaki endişeler yadsınamaz. Görülmemiş sayıda sivil, güvenli bir yer bulmak için kaçıyor ve sivil kayıplara ilişkin bilgiler gelmeye devam ediyor." dedi.

Pedersen'in BM Güvenlik Konseyinde yaptığı konuşmada, İdlib'deki duruma ilişkin iş birliğine dayalı bir yaklaşım ve sivillere derhal erişimin sağlanması çağrısı yaptığını anımsatan Fenton, "Bu, Özel Temsilcinin tüm ilgili taraflara baskı yapmaya devam ettiği bir mesajdır." ifadesini kullandı.

Fenton, Pedersen'in İran'da üst düzey yetkililerle temaslarda bulunduğu bilgisini de paylayarak, "Özel Temsilci, daha geniş çaplı sivil göç ve çok büyük boyutlara ulaşan sivil kayıpların kabul edilemez olduğunu vurgulamak için çok çeşitli aktörlerle üst düzey müzakerelere devam edecek." diye konuştu.

Öte yandan, basın toplantısında söz alan BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke de İdlib bölgesinde 2,8 milyon sivilin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Sözcü Laerke, krizden etkilenen sivillere insani yardım ulaştırmak için koşulsuz ve güvenli insani yardım çağrısını yineledi.

17 Eylül 2018'deki Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verdi. Ocak 2019'dan beri Türkiye sınırı yakınlarına göç edenlerin sayısı 1 milyon 767 bine ulaştı.
Anadolu Ajansı
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