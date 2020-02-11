Altın yükselişini bugün de sürdürdü
|11 Şubat 2020 17:11
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 304 bin 700 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 303 bin 250 lira, en yüksek 304 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,16 artışla 304 bin 700 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 826 milyon 693 bin 694,02 lira, işlem miktarı ise 2.749 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 830 milyon 901 bin 324,38 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat, Özak Kıymetli Madenler ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|304.200,00
|1.572,20
|En Düşük
|303.250,00
|1.567,40
|En Yüksek
|304.800,00
|1.573,00
|Kapanış
|304.700,00
|1.569,70
|Ağırlıklı Ortalama
|303.788,59
|1.568,49
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|826.693.694,02
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|2.748,97
|Toplam İşlem Adedi
|63
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