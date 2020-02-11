1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık zanlısı kadın tutuklandı

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli kadın tutuklandı.
 11 Şubat 2020 17:18
Yazdır
FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık zanlısı kadın tutuklandı

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli kadın tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Çiğli ilçesinde yaşayan M.O'yu telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan zanlı, bu kişiden, "FETÖ ile ilişkisinin tespit edildiğini, bundan kurtulmak için para ve altın vermesini" istedi.

Durumdan şüphelenen M.O. İlçe Jandarma Komutanlığına giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma, seri numaraları alınmış parayı M.O'ya teslim etti.

Bir süre sonra yeniden arayan zanlı, M.O'dan parayı Menemen ilçesinde tarif ettiği bir sokaktaki çöp kutusuna bırakmasını söyledi.

Söz konusu adreste önlem alan jandarma, parayı almaya gelen E.G. isimli kadını gözaltına aldı.

Üç ayrı suçtan hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli kadın, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili bir kişinin arandığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Uçak kazası soruşturmasında pisti pas geçen pilotların ifadesine başvuruldu
11 Şubat 2020 16:43		 Kazada yaralanan Merve öğretmen hastanede hayatını kaybetti
11 Şubat 2020 16:35
Ceza yazan polise kızdı: Seninle çok pis uğraşacağım
11 Şubat 2020 16:12		 Türkiye'nin 4'üncü yüz nakillisi Turan Çolak tutuklandı
11 Şubat 2020 16:03
'Fatura ödeme' bahanesiyle dolandırıcılığa 3 tutuklama
11 Şubat 2020 15:04		 Sevgilisiyle bir olup kocasını kiralık katile öldürttü
11 Şubat 2020 14:21
'Gönen mafyası' operasyonunda 8 tutuklama
11 Şubat 2020 14:16		 İstanbul'da korkunç cinayet: Anne ben ölüyorum
11 Şubat 2020 13:12
Soğukta otobüs durağına sığınan köpeğe vatandaşlar sahip çıktı
11 Şubat 2020 12:30		 8 ilde köy köy gezerek 2 milyon lira dolandırmıştı, tutuklandı
11 Şubat 2020 12:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:19 - Borsa, günü yükselişle tamamladı18:16 - FETÖ davasında eski öğretmen 5 sanığa ceza18:13 - Havaist'ten zam iddialarına ilişkin açıklama18:10 - Belediye Başkanı'ndan 'Bitlis kara teslim oldu' açıklaması17:59 - Adalet Bakanı Gül'den FETÖ ile mücadele açıklaması17:55 - Dört ilimizde eğitime kar engeli17:43 - Doktor ve öğretmene saldıran 4 sanık hapisle cezalandırıldı17:38 - Engelli Öğretmen Atama Sonuçları açıklandı17:36 - Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?17:33 - HDP önünde eylem yapan bir aile daha evladına kavuştu
17:32 - Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili'ne AP'den ceza17:30 - Dövizde gün sonu fiyatları17:18 - FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık zanlısı kadın tutuklandı17:11 - Altın yükselişini bugün de sürdürdü17:01 - Kamu- Sen'den 3 bin 600 ek gösterge açıklaması16:59 - BM: İdlib'de daha fazla sivil ölüm kabul edilemez16:55 - AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na FETÖ'nün siyasi ayağı yanıtı16:53 - Vedat Milor'dan Canan Karatay'a 'hıyar' göndermesi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Kadir Şeker serbest bırakılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Sağlık Bakanlığı'na 8844 kişilik alım için tercih tarihleri netleşti
İmamoğlu küfür için özür diledi
Uçakta telefonu kapatmayanlara verilecek ceza belli oldu
Kadir Şeker'in annesi konuştu: Yaprak gibi titriyordu
Danıştay, dayanışma aidatını iptal etti
Renault'tan yeni CEO'ya rekor maaş!
Ceza yazan polise kızdı: Seninle çok pis uğraşacağım
Bahçeli: Gerekirse Şam'a girmek planlanmalı
Kamu lojmanlarını almak isteyenlere kredi imkanı
Rejim kontrol noktasını vurdu, eller tetikte
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ben sana nasıl zaman ayırıyorsam sen de bana ayıracaksın 3
sözlükte verilen beğeninin geri alınamaması sorunsalı 2
sözlük yazarlarına ziyafet 12
rıdvan dilmen 3
Mutlu etmeden mutluluğu hak etmediğine inanan insanlar 1
aşk acısını dindirmenin yolları 2
Amores Perros 1
Damat istifa 1
fatih terim'in akhisarlı taraftara küfretmesi 1
Meb İzni ile tarikat kitapları okullarda 8
SON İLANLAR
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Hakkari Üniversitesi Sözleşmeli Canlı Model Alım İlanı
Bayırköy Belediyesi İşçi Alım İlanı
Rize İyibelsan 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 184 İşçi Alacak
Kütahya SYDV Geçici 7 İşçi Alacak
İzmir Çeştur 1 İşçi Alacak
İstanbul İston 1 İşçi Alacak
İstanbul Akıllı Kent Teknolojileri 10 İşçi Alacak
Eskişehir Tepebaşı Truzim 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam