Dövizde gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|11 Şubat 2020 17:30
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,0170
|6,0180
|6,0240
|6,0250
|Avro
|6,5830
|6,5840
|6,5710
|6,5720
|Sterlin
|7,7590
|7,7980
|7,7870
|7,8260
|İsviçre Frangı
|6,1370
|6,1680
|6,1460
|6,1760
|ANKARA
|ABD Doları
|5,9850
|6,0450
|6,0000
|6,0600
|Avro
|6,5500
|6,6200
|6,5400
|6,6100
|Sterlin
|7,7010
|7,8450
|7,7170
|7,8740
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