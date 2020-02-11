Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili'ne AP'den ceza
|11 Şubat 2020 17:32
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Avrupa Parlamentosu (AP), Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a 7 günlük ödenekten mahrumiyet ve 4 gün parlamento faaliyetlerine katılmama cezası verdi.
AP Başkanı David Sassoli, Strazburg'daki Genel Kurul oturumunda yaptığı açıklamada, Lagos'a, "aşağılayıcı dil kullanmaktan" ve "ulusal bayrağı sembolize eden kağıdı yırtmaktan" dolayı disiplin cezası verildiğini açıkladı.
Sassoli, Ioannis Lagos'a "7 günlük ödenekten mahrumiyet" ve "4 gün parlamento faaliyetlerine katılmama" cezası verildiğini belirtti.
Yunan milletvekili Lagos, 29 Ocak'ta Brüksel'de düzenlenen AP Genel Kurulunun "Yunan Adalarında İnsani Durum" başlıklı oturumunda yaptığı konuşma esnasında Türk bayrağını yırtmıştı.
AP, olayın ardından Yunan milletvekili Lagos hakkında yaptırım süreci başlatmıştı.
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