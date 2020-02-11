HDP önünde eylem yapan bir aile daha evladına kavuştu
|11 Şubat 2020 17:33
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Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan baba Nizamettin ve anne Aslıhan Eşrefoğlu, güvenlik güçlerine teslim olan oğlu Hüseyin'e 5 yıllık hasretin ardından sarıldı.
Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan bir ailenin daha evlat hasreti son buldu.
Erzurum'un Tekman ilçesinden gelerek 6 Şubat'ta oturma eylemine katılan Eşrefoğlu çifti, 5 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğlu Hüseyin ile buluşturuldu. Müjdeli haberi alarak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine gelen baba Nizamettin ve anne Aslıhan Eşrefoğlu, oğlu Hüseyin ile ifade işlemi için götürüldüğü Emniyet Müdürlüğünde görüştü.
Duygusal anların yaşandığı buluşmada oğulları Hüseyin'e kavuşan Eşrefoğlu çifti, 5 yıllık hasretin ardından evladını bağrına bastı.
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