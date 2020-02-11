Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 496,00 liradan işlem gördü
|11 Şubat 2020 17:36
|Yazdır
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,13 artışla 305,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 496,00 lira, Cumhuriyet altını 2.030,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,13 yükselişle 305,00 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|304,40
|304,60
|304,80
|305,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.006,00
|2.027,00
|2.009,00
|2.030,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|278,00
|282,00
|278,00
|282,00
|Lira(Tam) Ziynet
|1.960,00
|1.980,00
|1.963,00
|1.983,00
|Yarım Ziynet
|980,00
|990,00
|981,00
|991,00
|Çeyrek Ziynet
|490,00
|495,00
|491,00
|496,00
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Borsa, günü yükselişle tamamladı
11 Şubat 2020 18:19
|Dövizde gün sonu fiyatları
11 Şubat 2020 17:30
|Altın yükselişini bugün de sürdürdü
11 Şubat 2020 17:11
|Borsa, günün ilk yarısında geriledi
11 Şubat 2020 13:19
|Çeyrek altın ne kadar?
11 Şubat 2020 13:01
|Gün ortasında doların yükselişi devam etti
11 Şubat 2020 12:10
|Gram altın 304 lira seviyelerinde
11 Şubat 2020 10:51
|Borsa, güne yükselişle başladı
11 Şubat 2020 10:04
|Dolar yükselişte, 6 TL 'nin üzerinde seyrediyor
11 Şubat 2020 09:42
|Borsa, günü düşüşle tamamladı
10 Şubat 2020 18:18