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Engelli Öğretmen Atama Sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, engelli öğretmen atama sonuçlarını açıkladı
 11 Şubat 2020 17:38
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Engelli Öğretmen Atama Sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 750 engelli öğretmen ataması yapıldı.

MEB'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre, engelli öğretmen adayları, atama sonuçlarını "http://personel.meb.gov.tr/" adresinden e-Devlet kullanıcı hesapları ile öğrenebilecek.

Bakanlıkça atanan 750 engelli öğretmen, 45 farklı branşta görev yapacak.

Atama sonucunu e-Devlet kullanıcı hesabınız ile öğrenmek için tıklayınız
Memurlar.Net
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