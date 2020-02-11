Engelli Öğretmen Atama Sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı, engelli öğretmen atama sonuçlarını açıkladı
|11 Şubat 2020 17:38
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 750 engelli öğretmen ataması yapıldı.
MEB'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre, engelli öğretmen adayları, atama sonuçlarını "http://personel.meb.gov.tr/" adresinden e-Devlet kullanıcı hesapları ile öğrenebilecek.
Bakanlıkça atanan 750 engelli öğretmen, 45 farklı branşta görev yapacak.
Atama sonucunu e-Devlet kullanıcı hesabınız ile öğrenmek için tıklayınız
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