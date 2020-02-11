Adalet Bakanı Gül'den FETÖ ile mücadele açıklaması
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın FETÖ mücadelesinin en kararlı sesi, yılmaz ve yorulmaz lideri olduğunu belirtti
|11 Şubat 2020 17:59
|Yazdır
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın FETÖ mücadelesinin en kararlı sesi, yılmaz ve yorulmaz lideri olduğunu belirtti.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız FETÖ mücadelesinin en kararlı sesi, yılmaz ve yorulmaz lideridir. FETÖ'nün en büyük hedefi olan Cumhurbaşkanımıza yönelik hezeyanlar milletin aklıyla, 15 Temmuz gecesinin bütün tanıklığıyla alay etmektir. 15 Temmuz gecesi namluların kime çevrildiği, kime karşı körleşip yol verdiği hafızalarımızda canlılığını koruyor. Bu hain örgütle mücadelede Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı çağrıları karşısında o geceye kadar kulaklarının üstüne yatanları da milletimiz unutmamıştır" dedi.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|FETÖ davasında eski öğretmen 5 sanığa ceza
11 Şubat 2020 18:16
|HDP önünde eylem yapan bir aile daha evladına kavuştu
11 Şubat 2020 17:33
|Akın Öztürk'ün eski emir astsubayının yargılaması sürüyor
11 Şubat 2020 14:04
|FETÖ sanığı eski öğretmene hapis
11 Şubat 2020 13:35
|Askeri araçlar sınırda
11 Şubat 2020 13:23
|Eksi 11 derecede Kapan-6 Zori operasyonu başlatıldı
11 Şubat 2020 13:06
|'Odatv davası'na bakan hakim ve savcıların yargılanmasına devam edildi
11 Şubat 2020 12:55
|FETÖ'nün sözde 'Gülnar ilçe imamı'na 9 yıl 9 ay hapis cezası
11 Şubat 2020 12:20
|Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı
11 Şubat 2020 12:02
|İstanbul'da FETÖ'nün birim sorumlularına operasyonda 28 gözaltı
11 Şubat 2020 10:22