Havaist'ten zam iddialarına ilişkin açıklama

Havaist Taşımacılık, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"29 Ekim 2018 tarihinden itibaren İstanbul Havalimanı - İstanbul şehir içi bagajlı lüks yolcu taşımacılığını Havaist markası adına gerçekleştirmekteyiz. Bu operasyonu İstanbul Otobüs İşletmeleri AŞ'den aldığımız ihale kapsamında yürütmekteyiz.

İhaleyi aldığımız tarih seçim öncesine denk gelmekte, ve maalesef seçim sonrasında bir çok kez talep etmiş olmamıza ve maliyetlerimiz yükselmiş olmasına rağmen tarifelerimizde UKOME kararları ile her hangi bir değişiklik yapılmadı. Bununla birlikte UKOME kararları kapsamında bizim yapmakla yükümlü olduğumuz İETT ödemelerine de %35 zam yansıtıldı.

Bu süreçte hem firmamız hem de 750 kişilik ekibimizin mağdur edildiğini Sn.Ekrem İmamoğlu'na da özellikle bir dilekçe ile ilettik, fakat bir yanıt alamadık.

Tüm kamuoyuna saygılarımızla sunarız ,

Havaist Taşımacılık Ticaret ve Sanayi A.Ş"