FETÖ davasında eski öğretmen 5 sanığa ceza
|11 Şubat 2020 18:16
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Adana'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan dava açılan ve örgütün "mahrem imam"ı oldukları iddia edilen eski öğretmen 9 sanıktan 5'ine 7 yıl 6'şar ay, 4'üne ise etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 2 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Bektaş Baş, Gökhan Işık, Yusuf Daşan, Abdulkerim Doğru, Ali Çam, Recep Özçetin, Tufan Soğan, Ümit Ersoy ve Abdulkerim Yağcı ile avukatları katıldı.
Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanıklardan Baş, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik, ardışık arama sistemiyle haberleşmediğini iddia etti.
Terör örgütü üyesi olmadığını savunan Baş, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.
Diğer sanıklar da FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını öne sürerek, beraat talebinde bulundu.
Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek, tüm sanıkların üzerlerine atılı ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.
Mahkeme heyeti, sanıklar Bektaş Baş, Yusuf Daşan, Abdulkerim Doğru, Ali Çam ve Recep Özçetin'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar ay, sanıklar Gökhan Işık, Tufan Soğan, Ümit Ersoy ve Abdulkerim Yağcı'yı etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 2 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi.
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