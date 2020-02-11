Borsa, günü yükselişle tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,23 değer kazancıyla 119.797,82 puandan tamamladı
|11 Şubat 2020 18:19
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,23 değer kazancıyla 119.797,82 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.456,30 puan artarken, toplam işlem hacmi 14,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,64, holding endeksi yüzde 1,88 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,23 ile spor, tek gerileyen ise yüzde 0,34 ile inşaat oldu.
Analistler, yarın ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmanın, Avro Bölgesinde sanayi üretiminin ve Suriye'ye ilişkin gelişmelerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 117.000 seviyesinin destek, 120.000'in direnç konumunda olduğunu kaydetti.
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