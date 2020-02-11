Orman muhafaza memuru'na 'orman ürünlerinin kaybolması' soruşturmasında tutuklama

MAL BEYANINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Şubat ayı sonuna kadar mal beyanında bulunmak zorunda olan kamu görevlilerinin mal beyanında bulunurken dikkat etmeleri gereken birçok husus bulunmaktadır. Bu çerçevede mülga Devlet Personel Başkanlığı tarafından hazırlanmış olan "Mal Bildirimine İlişkin Rehber" birçok sıkıntılı konuya ışık tutmaktadır. Bu yazımızda mal beyanı verilmesinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini açıklamaya çalışacağız.