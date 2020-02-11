Orman muhafaza memuru'na 'orman ürünlerinin kaybolması' soruşturmasında tutuklama
|11 Şubat 2020 18:39
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Sakarya'da orman emvalinin kaybolduğu iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında adli kontrolle serbest bırakılan 1 şüpheli, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, yürüttüğü soruşturma kapsamında adli kontrol hükümleriyle salıverilen 12 şüpheli hakkında nöbetçi sulh ceza hakimliğine itirazda bulundu.
İtirazı değerlendiren hakimlik, şüphelilerden kereste ticareti yapan 1 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı.
Emniyet ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Sakarya'da 5 Şubat'ta Akyazı ve Karapürçek ilçelerinde orman emvalinin kaybolduğu ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda, aralarında 1 orman işletme şefi, 2 orman muhafaza memuru ve 1 memur ile kereste ticareti yapanların da bulunduğu 17 şüpheli hakkında yakalama karar verilmiş, 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1 orman muhafaza memuru tutuklanmış, 12'si adli kontrol olmak üzere 14 zanlı serbest bırakılmıştı.
Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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