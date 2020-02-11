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Bakar Akar, NATO Toplantısı'na katılacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 12-13 Şubat'ta Brüksel'de yapılacak toplantı kapsamında bazı ikili görüşmeler de gerçekleştirecek
 11 Şubat 2020 18:44
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Bakar Akar, NATO Toplantısı'na katılacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yarın başlayacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidecek.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, NATO Karargahı'nda 12-13 Şubatta yapılacak toplantının oturumlarına katılacak Bakan Akar, bazı savunma bakanlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

Görüşmelerde, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulacak.
Anadolu Ajansı
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