Bakar Akar, NATO Toplantısı'na katılacak
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 12-13 Şubat'ta Brüksel'de yapılacak toplantı kapsamında bazı ikili görüşmeler de gerçekleştirecek
|11 Şubat 2020 18:44
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yarın başlayacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidecek.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, NATO Karargahı'nda 12-13 Şubatta yapılacak toplantının oturumlarına katılacak Bakan Akar, bazı savunma bakanlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.
Görüşmelerde, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulacak.
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