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Kıbrıs gazisi 97 yaşında avukatlık cübbesi giydi

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şube Başkanı olan 97 yaşındaki emekli hakim albay Ali Cesuroğlu'na, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu tarafından avukatlık ruhsatı verilerek, cübbe giydirildi.
 11 Şubat 2020 19:03
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Kıbrıs gazisi 97 yaşında avukatlık cübbesi giydi

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şube Başkanı olan 97 yaşındaki emekli hakim albay Ali Cesuroğlu'na, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu tarafından avukatlık ruhsatı verilerek, cübbe giydirildi.

Kastamonu Baro Başkanlığı Toplantı Salonu'nda, Cesuroğlu'na avukatlık cübbesi giydirilmesi dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Feyzioğlu, törende yer almaktan dolayı heyecan duyduğunu belirtti.

Ali Cesuroğlu'nun Kore ve Kıbrıs gazisi olduğunu da anlatan Metin Feyzioğlu, "Biz bugün bu vatanda huzur, güvenlik içerisinde yaşayabiliyorsak sizlerin sayesindedir. Bu, vatana göğüslerini siper etmiş, nice gazilerimiz ve şehitlerimiz sayesindedir. Bu önemli bir an. 1920'de kurulmuş bir baro, 1923 doğumlu bir çınar, memleketin her köşesinde, memleketine hizmet etmiş ve avukatlık mesleğini seçmiş bir çınar. Bu bizim için müthiş bir şey. Varlığınızla güç buluyoruz. Bugün burada bulunmak bizim için büyük onur." dedi.

Cesuroğlu ise 76 sene önce liseden mezun olduğunu belirtti.

Ardından Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde Ankara Hukuk Fakültesine başladığını ifade eden Ali Cesuroğlu, şunları kaydetti:

"1948'de askeri hakim olarak mezun oldum. Ordunun muhtelif yerlerinde Genelkurmay dahil görevler yaptım. Yaptığım görevleri kendime göre önemli görüyorum. 1978'de emekli olup, doğduğum, büyüdüğüm, ekmeğini yediğim, suyunu içtiğim Kastamonu'ya döndüm. Yaklaşık 12 sene evvel Kastamonu'da olmayan Muharip Gaziler Derneğini kurdum. Halen derneğin başkanlığını yapıyorum. Rabb'ime şükrediyorum, sağlığım iyi ve görevime devam ediyorum." diye konuştu.

Feyzioğlu, daha sonra Cesuroğlu'na avukatlık ruhsatı vererek, cübbesini giydirdi.

Törene, Vali Yaşar Karadeniz, Garnizon Komutanı Personel Albay Gamze Aydoğdu, Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun, Adalet Komisyonu Başkanı Gökhan Oflaz, Kastamonu Baro Başkanı Özgür Demir ile avukatlar ve gaziler katıldı.
Anadolu Ajansı
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