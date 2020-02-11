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CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

CHP'nin İdlib konusunda genel görüşme önergesi ile HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi
 11 Şubat 2020 19:07
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CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

Meclis Genel Kurulunda, CHP'nin İdlib konusunda genel görüşme önergesi ile HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, İYİ Parti'nin, Dormofol adlı ilacın kullanımında yaşanan sorunlarla ilgili araştırma önergesinin bugün görüşülmesi önerisi ele alındı.

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Dormofol ilacının etken maddesi nedeniyle Isparta'da bir kişinin hayatını kaybettiğini, ayrıca yoğun bakımda tedavi altına alınanlar olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığının, söz konusu ilacın geri çekilmesine ilişkin duyuruların daha önce yapıldığı yönünde açıklamalarının bulunduğunu anımsatan Cesur, internet sitesinden açıklanan duyurunun, ilacın geri çekilmesi yönünde alınan karardan 5-6 gün sonra yapıldığını kaydetti.

Cesur, "Alınan karar ve duyuru arasında geçen 5-6 günde memleketin neresinde ne olmuş, o boşluklarda kimler ne gibi komplikasyonlara maruz kalmış, araştıralım istiyoruz." dedi.

AK Parti Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün, Türkiye'de ilaç takip sisteminin oturduğunu belirtti. Düzgün, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun, Isparta'daki olaydan önce söz konusu ilaçla ilgili inceleme ve analiz çalışması başlattığını ve ilacın satışının durdurulduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından İYİ Parti'nin grup önerisi kabul edilmedi.

- CHP'den İdlib konusunda genel görüşme talebi

Genel Kurulda, CHP'nin "İdlib meselesinin gündeme alınması ve Türkiye'nin bu cendereden çıkabilmesi için gerekli adımların tespiti amacıyla" verdiği genel görüşme önergesi ele alındı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, önergeyle amaçlarının İdlib'de yaşanan gelişmelerin Mecliste genel görüşmeyle tartışılması, hükümete kimi tavsiye ve kararların bildirilmesi olduğunu belirtti.

Soçi'de 17 Eylül 2018'de Türkiye-Rusya arasında bir mutabakat yapıldığını anımsatan Altay, mutabakat çerçevesinde Rusya'nın ne söz verdiği ve ne kadarını yapıp yapmadığının bilinmediğini ifade etti.

İdlib'in, AK Parti'nin iç meselesi olmadığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İdlib ile ilgili tasarruflarını partisinin grup toplantısında söylemek yerine TBMM'ye bilgi vermek zorunda olduğunu söyleyen Altay, "Bunu vermiyorsa Sayın Cumhurbaşkanı, hepimize saygısızlık yapmaktadır." dedi.

İdlib mutabakatında, Türkiye'nin altına imza attıklarının olabilirliğinin bulunmadığı konusunda uyardıkları değerlendirmesinde bulunan Altay, "Bu kadar taahhüde, kapasitenizin çok üstünde bir işe ne gerek var? Niye yapıyorsunuz bunu? Bu kadar basiretsiz, beceriksiz, öngörüsüz bir mutabakattan uluslararası literatürde bir tane daha bulamazsınız." şeklinde konuştu.

Altay, TBMM Başkanlığının, İdlib konusunda hükümetten bilgi talep etmesi gerektiğini söyledi.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, rejim güçlerinin, Rusya'nın da desteğiyle terörizm ile mücadele bahanesiyle hastaneler ve okullar dahil olmak üzere çok sayıda sivil yerleşim yerini ve sivil altyapıyı hedef aldığını söyledi.

Bu saldırılarla yüzbinlerce insanın Türkiye sınırlarına göç etmek zorunda kaldığını dile getiren Gülpınar, şunları kaydetti:

"Saldırılarda bölgedeki gözlem noktalarımız ve askeri konvoylarımız rejim güçlerince hedef alınmış, maalesef askerlerimiz şehit olmuş ve yaralanmıştır. Gözlem noktamızın güvenliğini sağlamak, buraya giden ikmal yollarını açık tutmak ve bölgedeki gerginliği azaltarak ülkemizi göç baskısından korumak maksadıyla her türlü tedbir alınmaktadır.

Gözlem noktalarımız görevini sürdürmektedir. Güvenlik kuvvetlerimize karşı yapılan saldırıların kabul edilmesi mümkün değil. Saldırılara en sert şekilde mukabele edilmektedir. Astana ruhuna aykırı şekilde askerlerimize ve gözlem noktalarımıza yönelik bu saldırıların derhal durdurulması gerekmektedir. Rusya'nın üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekmektedir. Bu konuda görüşmeler devam etmektedir. Görüşmeler neticesinde muhalefetin talebi doğrultusunda hükümet kanadından bir bilgilendirme olacaktır. Bu konuda aceleci olmamak kanaatindeyim."

Konuşmaların ardından CHP'nin önergesi kabul edilmedi.

Öte yandan HDP'nin Van'daki çığ felaketine ilişkin önergesinin ön görüşmelerinin bugün yapılmasına dair önerisi de kabul edilmedi.

Grup önerilerinin ardından CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın "Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin doğrudan Genel Kurul gündemine alınması önerisi ele alındı. Konuşmaların ardından yapılan oylamada Tanal'ın önerisi kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.
Anadolu Ajansı
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